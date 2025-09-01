БПЛА выпускают 11 территорий ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Около 31 тыс. беспилотных летательных аппаратов, произведенных на Дальнем Востоке, было поставлено в зону специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас 11 территорий Дальнего Востока выпускают беспилотные летательные аппараты. <...> Сколько мы поставили в зону боевых действий беспилотных летательных аппаратов, произведенных на Дальнем Востоке? 31 тыс", - сказал вице-премьер.

По данным пресс-службы Трутнева, регионы ДФО активно включаются в развитие беспилотных технологий, создавая инфраструктуру и научно-производственные площадки, что способствует ускорению внедрения БАС в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, логистике и обороне.

Так, правительство Сахалинской области выступило инициатором пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании на территории Сахалинской области с участием АО "Авиакомпания "Аврора" с дальнейшим потенциалом масштабирования на другие регионы Дальнего Востока. В Якутии создается научно-производственный центр беспилотных авиационных систем на базе лаборатории БПЛА, открытой в 2024 году в Якутске.

Кроме того, в Приморье и Хабаровском крае ведутся проекты по созданию инфраструктуры для тестирования и сертификации беспилотных систем. В Амурской области реализуются инициативы по развитию технологий для сельского хозяйства и логистики с использованием БПЛА. В Магаданской области и на Камчатке также есть планы по развитию региональных центров для испытаний и внедрения беспилотных технологий.

