Член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза также упомянул произведения Евгения Водолазкина, Павла Басинского и Александра Проханова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Литературные произведения современных российских писателей Захара Прилепина, Евгения Водолазкина, Павла Басинского и Александра Проханова могли бы войти в перечень книг для интеллектуальной подготовки молодых футболистов, считает член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин. Он добавил, что инициатива по созданию подобного списка кажется ему интересной.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на пресс-конференции в ТАСС сообщил о том, что Минспорт РФ планирует провести совещание по повышению уровня интеллектуальной подготовки молодых футболистов, для которых будет разработан специальный перечень книг.

"Инициатива Минспорта весьма интересная. <...> Из современных российских писателей много кого можно назвать, их достаточно много. Но я бы в первую очередь назвал Захара Прилепина и его книгу "Тума", посвященную событиям XVII века. Александра Проханова, у которого в последнее время вышли интереснейшие книги. Евгения Водолазкина, Павла Басинского и многих других", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что для всех спортсменов России, в том числе и для футболистов, крайне важны интеллектуальное и культурное развитие, ведь "спортивный век недолог". "Если говорить об опыте работы, то на базе "Новогорск-Динамо" есть прекрасная новогорская библиотека, и, насколько я знаю, многие футболисты ею пользуются. Что касается перечня каких-либо книг, я бы от этого ушел, потому что футболисты - это разные люди, у них разные интересы и приоритеты", - уточнил он.

Степашин обратил внимание, что если ориентироваться на спортивную литературу, то он бы порекомендовал книги "Вратарь республики" Льва Кассиля и "Матч смерти" Николетты Бортолотти. "Она посвящена трагическому футбольному матчу между футболистами киевского "Динамо" и фашистскими захватчиками в 1942 году, после чего большая часть советских футболистов была расстреляна за то, что они на самом деле выиграли. Я бы, честно говоря, рекомендовал эту книгу почитать сегодня, в том числе и футболистам нынешнего "Динамо" (Киев), чтобы они понимали, что такое нацизм и нацисты", - считает он.

Президент РКС добавил, что для многих чтение книг - это время отдыха. "Сейчас многие команды вынуждены очень долго добираться на игры или сборы, особенно в те регионы, куда сегодня, к сожалению, не летают самолеты. Так что берите книги с собой в автобус и поезд. Поверьте, книги ни в коей степени не помешают. По крайней мере мне, когда я занимался легкой атлетикой, книги помогали", - заключил он и пожелал спортсменам успехов.