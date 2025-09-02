Группа беженцев из Красноармейска выжила благодаря российскому дрону

Чтобы выйти из населенного пункта, людям пришлось преодолеть танковый ров, колючую проволоку и минные поля, рассказал один из спасенных мирных жителей Евгений Дегтев

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский дрон помог группе беженцев пересечь линию фронта при эвакуации из Красноармейска. Об этом рассказал ТАСС один из спасенных из города мирных жителей Евгений Дегтев.

"Дрон висел высоко, потом опустился. Мне кажется, что он как будто бы махнул, привлек внимание и начинает медленно вдоль дороги лететь, вести нас. Мы сразу поняли, что это русские нас ведут", - рассказал мужчина.

По его словам, вместе с ним через линию фронта шла женшина-пенсионерка, ее дочь и полуторагодовалый внук. Наиболее сложным участком стала дорога в направлении поселка Шевченко, которую ВСУ заминировали. "Там было все: противотанковые, противопехотные мины, лепестки, еще какие-то шипы, замаскированная под пачки с сигаретами взрывчатка, ее много было, прям усыпано все", - добавил Дегтев.

По словам мужчины, для того, чтобы выйти из Красноармейска, людям пришлось преодолеть танковый ров, колючую проволоку и минные поля.