В МВД назвали пять правил защиты от мошенников

В частности, киберполиция советует тренировать насмотренность

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Киберполиция дала рекомендации, каких правил стоит придерживаться, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, внимание человека - это валюта. "Прервав разговор, вы фактически разрушаете схему", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, стоит придерживаться правила паузы. "Услышали тревожное или заманчивое сообщение? Сделайте паузу. Глубоко вдохните и скажите: "Я перезвоню по официальному номеру", - советуют в ведомстве и рекомендуют не совершать никаких звонков по номерам из СМС. "Только официальные контакты на сайте. Даже 90 секунд проверки способны спасти от потерь", - отметили в киберполиции.

Также в МВД, чтобы обезопасить себя от мошенников, советуют тренировать насмотренность. "Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаете. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет", - говорится в сообщении. Также стоит подключит антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, обновлять приложения. "Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", - подытожили в МВД.