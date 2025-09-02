За прошедшие сутки в городе выпало 150% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 85,5 мм осадков, или 150% от месячной нормы, выпало за минувшие сутки в Череповце, что принесло значительные подтопления и разрушения в городе. Такое опасное метеорологические явление было зафиксировано также в Устюжне, Никольском и Сокольском округах, где в ночь на 1 сентября обрушилось более 50 мм дождя менее чем за 12 часов, сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского гидрометцентра Ольга Рыкованова.

"C начала интенсивного дождя, с ночи на 1 сентября, в Череповце выпало 85,5 мм осадков, что составляет 150% от месячной нормы. В Череповце установлен абсолютный рекорд по объему выпавших осадков за сутки, такого дождя еще никогда не отмечалось. Ранее в Череповце за сутки выпадало порядка 40 мм осадков, вполовину меньше", - сообщила ТАСС метеоролог.

Большое количество осадков было зафиксировано также в Устюжне - 94 мм, или 184% от месячной нормы, в селе Биряково Сокольского района - 99 мм, или 163%. Выпадение более 50 мм дождя за 12 часов относится к категории опасных метеорологических явлений, что в ночь на 1 сентября было отмечено сразу в нескольких муниципалитетах, отметила синоптик.

Наибольший удар стихии пришелся на юго-западные районы Вологодской области - Череповецкий, Устюженский, Шекснинский, Белозерский, Кадуйский районы и округа. Причина в том, что отмечалось блокирование, то есть небольшой по диаметру циклон закручивался именно над территорией Вологодской области, в зоне наиболее интенсивных атмосферных фронтов находились юго-западные территории области. Циклон закручивался и очень медленно смещался, поэтому дождь был не только интенсивный, но и продолжительный, принесший такие последствия. "Вологда находилась в центре этого циклона, и как это ни парадоксально, попала в "окошечко", осадков в самой Вологде было совсем немного", - рассказала синоптик.

Сейчас циклон отходит дальше на восток, его ждут в Поволжье. В Вологодской области 2 сентября ожидаются небольшие кратковременные дожди в основном в восточных муниципалитетах. Атмосферное давление растет, поэтому ближе к вечеру облака начнут рассеиваться, с 3 сентября ожидается "бабье лето" без осадков.

"Такие небольшие, но активные циклоны являются самыми коварными с точки зрения прогнозирования погоды и неблагоприятных явлений. Их разрушительная сила сосредоточена в небольшом диаметре данного барического образования. В этом циклоне сходились теплые воздушные массы с юга и холодные воздушные массы с севера, поэтому на таких контрастах и при задерживании циклона над нашей территорией и возникли такие опасные явления", - пояснила синоптик.

О последствиях

По данным мэра Череповца Романа Маслова, из-за ливня произошел сход оползня со склона на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной. В воде и грунте застряли легковые и большегрузные машины. Проезд из Индустриального района в заречную часть города был полностью парализован. Во всем городе остановили движение трамваев, которое запустили в 22 часа, а транспортное сообщение полностью возобновили сегодня утром. На улице Боршодской спасатели на лодке эвакуировали 13 человек из подтопленных складов. Произошел обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу, участок освещения там обесточили, подрядчики приступили к аварийно-восстановительным работам. Подтопило дворы и другие участки дорог. На ликвидацию последствий аварии привлечены спасатели МЧС, военные, представители коммунальных и спецслужб.