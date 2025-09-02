Военные РФ поздравили сахалинских ветеранов с 80-летием победы над Японией

Военнослужащие вручили фронтовикам цветы и передали им памятные подарки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине поздравили ветеранов с 80-летием победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военного округа.

"Рота почетного караула и военный духовой оркестр под руководством дирижера подполковника Олега Шигалова провели мини-парад для участников Южно-Сахалинской наступательной операции, ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, проживающих в городе Южно-Сахалинске. Военнослужащие поздравили фронтовиков с 80-летием победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны, вручили цветы и передали памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия", - говорится в сообщении.

Одним из ветеранов, к которому приехали военнослужащие гвардейского армейского корпуса, стал участник Южно-Сахалинской наступательной операции 98-летний Вячеслав Васильевич Гаврилов. "Его история - это настоящая настольная книга, полная жизненных уроков. В 1944 году Вячеслав Васильевич был призван в армию и прошел обучение в школе снайперов в Тымовском. В августе 1945 года, будучи ефрейтором, он участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции, воюя в составе отряда Героя Советского Союза Сергея Тимофеевича Юдина", - отметили в пресс-службе. Гаврилов награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За победу над Японией".

Также военнослужащие поздравили 95-летнего Василия Николаевича Андреева. Андреев родился 3 мая 1930 года в поселке Нижний Армудан Тымовского района. В армию пошел в 1945 году, когда ему было всего 15 лет. Служил матросом на морском буксире "Максим Горький". В августе 1945 года, с началом боев за освобождение Южного Сахалина, буксир использовался как десантное судно, участвовал в доставке десанта 82-й стрелковой пулеметной роты на западный берег Сахалина южнее 50-й параллели. Андреев награжден орденом Отечественной войны II степени, 2 трудовыми и 12 боевыми медалями, в том числе медалью "За победу над Японией".