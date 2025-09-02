Все советские люди называли 9 мая 1945 года самым счастливым днем своей жизни — праздновал и Дальний Восток. Вместе с тем жители азиатского приграничья понимали, что теперь их земля превратится из глубокого тыла в прифронтовую зону. В Маньчжурии стояли 700 тыс. японских военных, "накачанных" самурайской идеологией, не позволявшей им сдаться, а Советский Союз к участию в новой войне подталкивали союзники — Великобритания и США

От победы до победы Дальний Восток прожил 117 дней. В год 80-летия этих событий для жителей и гостей самой азиатской части России открылась выставка Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Там вспоминают героев, штурмовавших бетонные доты на крутых склонах маньчжурских сопок, тех, кто обеспечивал работу портов и железных дорог, растил зерно и картофель. Мужчин и женщин, стариков и подростков — всех, кто причастен к двум победам 1945 года.

Старший научный сотрудник музея Руслан Кулепанов отмечает, что в экспозицию вошли как личные вещи известных героев: участника Сталинградской битвы, боев за Днепр, Маньчжурию, Корею, освободителя китайского города Хуньчунь Михаила Ильгачкина, председателя колхоза "Социалистический труженик", которая заменила на этой работе ушедших на фронт мужчин, Александры Евдокимовой, так и снимки ветеранов, оставшиеся неподписанными, но память о которых должна сохраниться навечно.

"Стратегия спелой хурмы"

Руслан Кулепанов, много лет изучающий тему военного конфликта между Японией и СССР, отмечает, что столкновение было неизбежным — на Дальнем Востоке с этой угрозой жили с 1931 года. Япония создала в Маньчжурии марионеточное государство Маньчжоу-Го, и с этого момента началось пограничное противостояние. После 1935 года оно обострилось и вылилось в бои у озера Хасан в 1938 году, а впоследствии и в конфликт на реке Халхин-Гол в 1939 году. Необъявленная война шла все время: сотни провокаций и перестрелок.

Особенно напряженной ситуация стала в августе 1941 года. Японцы подготовили план нападения — "Кантокуэн", начали стягивать ближе к границе войска, нарастили численность Квантунской армии. Нападения не случилось, так как нефть в Индонезии японцам нужна была сильнее и их внимание переключилось на юг. "Японцы рассчитывали, что Гитлер захватит Москву и Дальний Восток падет к их ногам "как спелая хурма". Они так и называли свой план — "Стратегия спелой хурмы". Но уже после 1943 года напряжение на границе снижалось. Япония постепенно проигрывала войну США, и все понимали, что конфликт в приграничье должен быть как-то решен", — разъясняет ученый.

"Хурмы" японцы не дождались: они видели капитуляцию фашистской Германии в 1945 году, проигрывали США и Великобритании на Тихом океане, но у них оставалась огромная армия — более 7 млн человек. Америка и Англия понимали, что своими силами они закончат войну не ранее 1946–1947 годов. Союзники в основном вели войну на море, силами кораблей и авиации, а огромная часть сухопутной японской армии в Китае и Маньчжурии сохранялась. Советский Союз вмешался и освободил Маньчжурию, когда американцы и англичане согласились полностью признать за СССР Курильские острова. Ранними договоренностями советскими признавались только четыре ближайших к Камчатке острова, а остальные — переходили в зону ответственности США. И всем было очевидно, что, заняв Курилы, американцы уже не уйдут.

После Победы

Переброска советских войск на Дальний Восток началась еще в 1944-м, а в апреле — мае 1945 года стала наиболее активной. Для участия в сражениях отбирали опытных воинов, но потери в Великой Отечественной войне были огромными, и на дальневосточных полигонах стали учить новобранцев — мальчишек 16–18 лет. "В направленных на Дальний Восток из Восточной Пруссии подразделениях 5-й армии было 2 тыс. человек вместо 11 тыс. бойцов — огромными были потери в боях за Кенигсберг, теперь Калининград. Недостающих бойцов набирали из подрастающей молодежи — последних призывников отгремевшей войны", — разъясняет исследователь.

При выборе подразделений для перевода на Дальний Восток учитывалось не только наличие боевого опыта, но и специфика, с которой уже сталкивались ветераны. Так, например, в состав Забайкальского фронта вошла 6-я гвардейская танковая армия — крупное соединение с тысячей единиц бронетехники. Ее бойцы и командиры имели опыт действия на пересеченной местности — наступали в Карпатских горах.

Советская группировка — более миллиона человек — численно превосходила Квантунскую армию в Маньчжурии, в которой числилось 740 тыс. солдат. Но у японцев были еще подразделения из армии Маньчжоу-Го, а на Курильских островах и юге Сахалина — около 40 тыс. бойцов так называемого 5-го фронта Японии — отдельной группировки со штабом на острове Хоккайдо. А еще японцы могли перебросить часть войск из Китая. Более 2 тыс. японских самолетов были сосредоточены на юге Корейского полуострова — защищали Японию от налетов американцев. У Японии также было около 2 тыс. танков, но они использовали их только на острове Шумшу — остальная бронетехника была захвачена стоящей на складах.

Руководство Квантунской армии, понимая, что не удержит всю линию границы, старалась оттянуть войска на юг Маньчжурии, в район современного китайского города Шэньчжэнь. Японцы старались сузить линию фронта, чтобы повысить плотность войск вдоль границы, также в укрепленных районах, которые они построили за время оккупации, оставались особые отряды смертников, которые должны были сражаться и умереть за императора.

Цена Маньчжурии

Весной 1945-го японское командование стало отводить войска вглубь Маньчжурии, формируя вторую линию обороны вокруг городов Тумэнь и Чанчунь — промышленных центров региона. Именно из них японская военная промышленность получала до 30% каменного угля, железной руды, коксующегося угля для выплавки стали, сырья для изготовления алюминия. Потеря этой территории ставила крест на японской военной промышленности.

Несмотря на многолетнее противодействие, японцы именно в советском руководстве видели возможных союзников в переговорах с Америкой. Весь 1944-й и первую половину 1945-го года японский посол в Москве регулярно просил о встрече с народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым, пытался добиться встречи с Иосифом Сталиным, чтобы заручиться посредничеством Советского Союза в обмен на передачу южной части острова Сахалин. Японии нужна была помощь в получении приемлемых условий капитуляции, например, с сохранением оккупации Китая или Кореи или с не столь унизительным, как это оказалось в реальности, военным присутствием.

Но Советский Союз начиная с 1943 года, с Ялтинской конференции, взял курс на вступление в войну, инициативы японцев игнорировались, а вечером 9 августа 1945 года, когда японский посол вновь попытался встретиться с Молотовым, ему вручили извещение о начале боевых действий.

Ход боевых действий

Наступление началось одновременно на трех крупных фронтах: Забайкальском, 1-м и 2-м Дальневосточном. 1-й Дальневосточный фронт наступал из Приморья, и его главной целью был город Муданьцзян. Туда шли сразу две армии: 5-я армия и 1-я Краснознаменная. Они преодолели японские укрепления в районе города Суйфэньхэ, затем серьезные бои развернулись на подходах уже к главной цели — в городе Мулин, где у японцев была сосредоточена многочисленная артиллерия — там по советским воинам выпустили более 2,5 тыс. снарядов.

Второе серьезное сражение развернулось в самом городе Муданьцзян, бои вела 257-я танковая Уссурийская бригада. Передовой отряд вышел к железнодорожной станции, в 7–8 км северо-восточнее города, где бойцы столкнулись с крупной бригадой японских смертников, которые скрывались в зарослях гаоляна и бросались из укрытий под гусеницы танков в 30-килограммовых жилетах со взрывчаткой.

Смертники атаковали советские танки и шестовыми минами — с кумулятивным зарядом на длинной бамбуковой палке. Они подбегали к бронетехнике, разили миной в борт, происходил взрыв. Передовой отряд 257-й бригады на протяжении суток оборонялся в окружении, дошло до рукопашных схваток, но в итоге советские войска вышли к Муданьцзяну.

Японцам удалось взорвать мосты, ведущие к городу через одноименную реку. Но 22-я стрелковая дивизия эту реку форсировала на подручных средствах: бревнах, досках, снятых с домов воротах и дверях. Дивизия зашла с севера и сутки вела бои за город. В результате боев, продолжавшихся с 14 по 16 августа 1945 года, сопротивление японцев в восточной Маньчжурии было сломлено. Тяжелые сражения продолжались севернее — в районе Хутоуского укрепрайона и южнее — в районе города Хуньчунь, где сейчас обозначена граница между КНР и КНДР. Советские войска вышли к основной линии обороны японцев. Поняв, что война проиграна, император дал приказ о капитуляции.

2-й Дальневосточный фронт наступал своими основными силами вдоль реки Сунгари, велись ожесточенные бои за Фуцзиньский укрепрайон, город Фуцзинь. Советские войска поддерживались кораблями Амурской военной флотилии. После того как бои закончились, была открыта дорога на Харбин — самый крупный административный центр всей Манчьжурии. За него боев почти не было — японцы успели отвести войска.

Основные силы Забайкальского фронта сосредоточились на двух направлениях. 6-я гвардейская танковая армия, перешедшая через хребты Большого Хингана и пустыню Гоби, больше сражалась с природным условиями, а не с противником — тут пригодился опыт, полученный в Карпатах. Боев почти не было, основными препятствиями стали горы и безводная пустыня. Питьевую воду для солдат доставляли самолетами — при отходе японцы отравляли редкие колодцы небольших монгольских поселений. 6-я гвардейская танковая армия вышла в тыл ко всей японской группировке, и ей был открыт путь и на Чанчунь, и на Порт-Артур.

Второе направление обозначено вдоль линии Китайско-Восточной железной дороги из района станции Маньчжурия в направлении города Хайлар. Бои за Хайларский укрепленный район, состоявший из сотен сооружений, продолжались несколько суток. Штурм подземных ходов, тянущихся на несколько километров с подземными же казармами, стоил советской армии серьезных потерь.

Порты и острова

На юге Сахалина действовали войска 2-го Дальневосточного фронта. Бои шли за Котонский укрепленный район, после падения которого японцы, уже не оказывали серьезного сопротивления и уходили на юг острова. Курильская операция сопровождалась серьезными боями за самый северный остров Курильской гряды — Шумшу. Приказ на ее проведение поступил внезапно, и наступление спланировали всего за двое суток, что не позволило обеспечить корабельную группировку достаточной артиллерией.

Передовую группу десанта удалось высадить без потерь, но из японских укреплений начался активный обстрел советских кораблей. Случались пожары, в том числе из-за которых погибло много военных, десантники были вынуждены прыгать в воду на глубину 2,5–3 м и тонули. Огневые точки японцев в районе высадки долго не удавалось подавить: минный заградитель "Охотск" с тремя 130-мм орудиями был единственным кораблем с артиллерией крупного калибра — этого было недостаточно.

Высадившиеся бойцы двинулись вглубь острова Шумшу: бои шли за ключевую точку — высоту 171, которая была серьезно укреплена долговременными огневыми точками (дотами), траншеями, колючей проволокой, были даже минные поля. "Там проявили мужество и героизм солдаты Петр Ильичев и Николай Вилков, которые ценой своей жизни уничтожили дот. Тогда, в единственный раз, японцы массово использовали танки, организовав две танковые атаки. В первой участвовало шесть танков, ее отбила ценой своих жизней группа десантников под командованием лейтенанта Александра Водынина — военные бросались под японскую бронетехнику со связками гранат. Во второй атаке участвовало больше 20 японских танков, ее отбивали с использованием связок гранат, противотанковых ружей — практически как в 1941 году под Москвой", — разъясняет Руслан Кулепанов, добавля, что танки так до сих пор и стоят на острове Шушу, на склонах высоты 171.

Главной задачей, которая была поставлена командованием перед Тихоокеанским флотом (ТОФ), был захват портов на севере Корейского полуострова: Юки, Расин, Сейсин (ныне Чхонджин) и Гензан (сейчас Вонсан), через которые можно было уйти в Японию. Высадки десантников в портах Юки и Расин почти не встретили сопротивления. Порт Расин активно бомбили, после мощных ударов торпедных катеров японцы начали отводить войска на юг Корейского полуострова.

После была организована очередная десантная операция — в порту Сейсин, за который японцы решили активно бороться. "Первыми высадились 140-й разведотряд ТОФ под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова — опытного морского разведчика, который прошел всю войну на Северном флоте, и отряд морских пехотинцев ТОФ под командованием лейтенанта Яроцкого — всего 180 человек. У японцев же в этом районе находилась группировка численностью порядка 5,7 тыс. человек", — разъясняет исследователь, добавляя, что за Сейсин ожесточенные бои шли трое суток.

В Сейсине высадились очень небольшие и изолированные группы — менее 1,5 тыс. человек. Каждая из групп столкнулась не менее чем с батальоном японцев, использовавших артиллерию и минометы. На одного советского бойца приходилось не менее четырех японских, а по железнодорожной ветке курсировал бронепоезд с артиллерийскими орудиями, которые вели огонь по советским кораблям и мешали перебрасывать в порт подкрепление. Бронепоезд подавили авиацией, в порт были переброшены основные силы 13-й бригады морской пехоты — крупное соединение, которое выдавило японцев из города.

После капитуляции

Император Японии Хирохито подписал акт о капитуляции 15 августа, но военные отказывались сдаваться — отчасти из-за приверженности самурайской идеологии, отчасти из-за невозможности донести приказ — во многих подразделениях просто не было связи.

В 1945 году считалось, что достаточно акта о безоговорочной капитуляции Японии. "Позднее, когда началась нормализация отношений в 1950-е годы, возникла необходимость упорядочить международные отношения, в том числе подписать мирный договор, одним из условий которого было решение вопроса с Южными Курилами. Но в этом не были заинтересованы американцы, которые уже разместили на острове Окинава военную базу ", — рассказывает исследователь.

По его словам, попытки найти компромисс в советское время были, однако передача части островов ставила вопрос о том, будет ли Охотское море считаться внутренним морем СССР. Кроме того, никто не давал гарантий, что на переданных территориях не разместятся военные базы.

Миллионы победителей

В тылу победу приближали простые советские труженики: женщины, подростки, старики. Они ставили рекорды по скорости погрузки судов и разгрузки железнодорожных составов, трудились в шахтах, добывая уголь по 10 часов в день без выходных. В сентябре 1945 года они узнали о своей Победе — после 117 дней в прифронтовой зоне, на шестой год работы в тылу.

За освобождение Маньчжурии только в 1-й Краснознаменной армии было награждено 25 746 солдат, сержантов и офицеров. Для награждения участников разгрома Квантунской армии в августе — сентябре 1945 года учреждена медаль "За победу над Японией", которой были награждены около 1,8 млн человек. 15 октября 1948 года в КНДР учредили медаль "За освобождение Кореи", которая предназначалась только для советских военных, — общее число награжденных составило порядка 10 тыс. человек.

Ксения Васильева