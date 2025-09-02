Во Владивостоке открыли фотовыставку России и КНР к 80-летию Победы

Ее организовали Дальневосточное отделение РАН и Генконсульство Китая во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны, открылась в стенах президиума ДВО РАН во Владивостоке. На ней собрали фотографии военных лет, вырезки из газет и военные издания России и КНР, посвященные победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

Выставка организована Дальневосточным отделением РАН (ДВО РАН) и Генеральным консульством КНР во Владивостоке. Материалы предоставлены музеем ТОФ и агентством Xinhua.

"Сегодня мы начинаем важное мероприятие - открытие выставки, которая посвящена 80-летию окончания Второй Мировой войны. 2 сентября была подписана безоговорочная капитуляция Японии", - отметил председатель Дальневосточного отделения Российской Академии наук Юрий Кульчин на открытии выставки.

На мероприятии собрались представители науки из России, Китая и Монголии. Все они поздравили друг друга с юбилеем важного для всего мира события - окончанием Второй мировой войны.

После этого Юрий Кульчин и исполняющий обязанности генерального консула КНР во Владивостоке Ван Цзюнь торжественно перерезали красную ленту, обозначив открытие выставки. Гостям на русском и китайском языках провели экскурсии об истории войны и представленных фотографиях.