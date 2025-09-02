В Белгороде простились с "железной бабушкой" и ветераном войны Марией Колтаковой

Ей было 103 года

БЕЛГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Марией Колтаковой, известной в Центральном федеральном округе как "железная бабушка" благодаря спортивным рекордам, состоялась в Преображенском кафедральном соборе в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ветеран умерла 31 августа на 104-м году жизни.

"Сегодня в Преображенском кафедральном соборе простились с Марией Денисовной Колтаковой - ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином Белгорода и Белгородской области. Вечная память Марии Денисовне", - написал Гладков.

Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году, служила в санитарном батальоне. За годы войны была дважды ранена, вынесла с поля боя более 300 человек. Не дойдя до Берлина 60 км из-за ранения, Победу она встретила в Праге.

С 2015 года ветеран 16 раз становилась рекордсменом Книги рекордов России - летала на дельтаплане, воздушном шаре, погружалась с аквалангом, выполняла фигуры сложного пилотажа на безмоторном самолете с инструктором, прыгала с парашютом с высоты 4 200 м.