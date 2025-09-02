Архиепископ Савва: вход на общемосковский крестный ход 7 сентября свободный

Заместитель Управляющего делами Московской Патриархии отметил, что не следует брать с собой большую технику, колющие и режущие предметы и напитки, которые не пропустят при досмотре

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Доступ на общемосковский крестный ход 7 сентября будет свободным, участникам крестного хода будет раздаваться вода на старте и по ходу маршрута. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Говорят, где-то разносят слухи, что проход на наше большое торжество - общемосковский крестный ход 7 сентября будет на основании регистрации и по спискам. Сам не видел, где бы это распространялось, но на всякий случай напишу: это не так, проход на общемосковский крестный ход 7 сентября будет свободный (после досмотра через рамки, конечно)", - говорится в сообщении.

Архиепископ отметил, что с собой не следует брать большую технику, колющие и режущие предметы и напитки, поскольку "их не допустят при досмотре".

"Вода будет раздаваться на месте сбора и по маршруту", - добавил он.

Как ранее сообщали в РПЦ, общегородской крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом пройдет в Москве от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря 7 сентября после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя.