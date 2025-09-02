В результате новой съемки с беспилотника ее палатки признаков жизни спортсменки не обнаружено, сообщил глава Федерации альпинистов республики Эдуард Кубатов

БИШКЕК, 2 сентября. /ТАСС/. Операция по спасению застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной прекращена, в результате новой съемки с беспилотника ее палатки признаков жизни спортсменки не обнаружено. Об этом сообщил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов.

"С базового лагеря "Южный Иныльчек" (пик Победы) мы сегодня сделали детальный (дважды) визуальный осмотр с использованием высотного дрона! И, к сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговицыной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт," - написал он в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, все видеоматериалы осмотра, сделанные беспилотником, передадут сыну Натальи.

"Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории [пика] Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 м, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов," - добавил Кубатов.

Он выразил благодарность правительству и Минобороны Киргизии, военным пилотам, спасателям, альпинистам и всем тем, кто был причастен к организации спасательных мероприятий.

О попытках спасения альпинистки

Наговицина застряла со сломанной ноге на пике Победы 12 августа. Первая попытка ее снять оттуда была предпринята четыре дня спустя, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, но через три с половиной дня она вернулась. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Луки Синигальи. Спортсмен сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска умер от отека мозга. Два других участника группы - россиянин Роман Мокринский и немец Гюнтер Зигмунд - были эвакуированы.

27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.