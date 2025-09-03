Число машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 197

Время ожидания составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, сократилось до 197. Время ожидания составляет около часа, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 197 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении с данными на 03:00 мск.

По информации на 02:00 мск, в очередях для проезда по мосту находились свыше 600 автомобилей, время ожидания составляло 1-2 часа.

В период с 00:31 до 01:57 мск движение по Крымскому мосту было приостановлено.