МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить дополнительные механизмы защиты детей от буллинга в онлайн-сообществах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в их адрес поступают обращения родителей, педагогов и общественных организаций, касающиеся проблем травли и буллинга в детских онлайн-сообществах. Депутаты предлагают дополнить закон об информации прямыми положениями, касающимися обязанностей организаторов распространения информации в интернете по предотвращению и оперативному пресечению актов травли в детских сообщества.

"Организаторы распространения информации в сети Интернет, чья аудитория пользователей включает не менее десяти процентов несовершеннолетних, обязаны в порядке, определяемом правительством РФ, обеспечивать внедрение упрощенных механизмов подачи жалоб на оскорбительный и травмирующий контент со стороны пользователей-несовершеннолетних и их законных представителей, ускоренное удаление информации, содержащей признаки травли и буллинга, а также применение временных ограничений на участие пользователей, допустивших распространение указанной информации, в детских онлайн-сообществах", - указано в тексте письма.

По словам парламентариев, закрепление подобной обязанности создаст нормативную базу для формирования "антибуллингового регламента" для платформ с детской аудиторией.