МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, заявил в суде, что не прятался в багажнике при задержании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я сидел на пассажирском сиденье, ни о каком багажнике не идет речи", - заявил Маркарян, добавив, что не был уведомлен о своем статусе разыскиваемого, а также отметив, что заграницу ехать он не планировал.

Адвокат блогера заявил, что Маркарян раскаялся и готов сотрудничать со следствием

Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе возле Кубинки. По данным столичного ГУ МВД, блогер прятался в багажнике, когда сотрудники ГАИ остановили его машину. Он был доставлен в СК для допроса, там ему предъявили обвинения, вину Маркарян не признал.