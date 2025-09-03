Чекунков: на Шпицбергене создадут международный научно-образовательный центр

Исследования в основном будут проводиться в областях геофизики, гидросферы и криосферы, экологии, биологии, палеогеографии и полярной медицины, отметил глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр с участием ученых из дружественных стран намерены создать на Шпицбергене. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума.

"Сейчас ведется работа над созданием нового Международного научно-образовательного центра с участием ученых из всех заинтересованных стран, в первую очередь дружественных. Основные направления исследований находятся в плоскости геофизики, включая изучение атмосферы, гидросферы и криосферы, экологии, биологии, палеогеографии и полярной медицины", - сказал министр.

Чекунков отметил, что предполагается организация образовательных модулей для студентов и аспирантов. "Проекты будут реализовываться в рамках концепции Международного научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген, утверждение которой планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии", - пояснил он.

Министр добавил, что российские ученые работают в рамках организованного 10 лет назад исследовательского консорциума "Российский научный центр на архипелаге Шпицберген" с основной базой в поселке Баренцбург. В консорциум входят 13 научно-исследовательских учреждений разной подчиненности и направленности.