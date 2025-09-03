Это позволит инвесторам "выбирать не формат префрежима, а набор конкретных льгот в цифровом интерфейсе", отметил глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Единое цифровое окно доступа к льготам, позволяющее инвесторам выбирать набор конкретных льгот, намерены создать в рамках единого преференциального режима на Дальнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Модель "супер-ТОР" предполагает концентрацию ресурсов на прорывных направлениях с адаптацией механизмов поддержки под приоритетные категории проектов. Предлагаем создать, например, единое цифровое окно доступа к льготам, позволяющее инвесторам выбирать не формат префрежима, а набор конкретных льгот в цифровом интерфейсе - по принципу "инвестиционного меню", - сказал министр.

Чекунков отметил, что внутри такой "супер-ТОР" в зависимости от государственных приоритетов, отрасли, уровня ее рентабельности уже может быть настроено инвестиционное меню преференций. "Действующие процедуры реализации проектов зачастую упираются в круги административных согласований. Поэтому мы предлагаем весь Дальний Восток сделать одной, генеральной территорией опережающего развития, где каждому инвестору автоматически будет присваиваться статус резидента. <…> Такое предложение представим на ВЭФ", - пояснил он.