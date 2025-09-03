Как сообщил глава компании Павел Сниккарс, запланировано 136 капитальных и средних ремонтов котлов, турбин, генераторов и трансформаторов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Т плюс" положительно оценивает готовность своей инфраструктуры к отопительному сезону. В 2025 году на капитальные ремонты и реконструкцию объектов будет направлено 27 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума глава компании Павел Сниккарс.

"Мы заранее и в хорошем ритме готовились к новому отопительному сезону. <…> В этом году "Т плюс" потратит 27 млрд рублей на капремонты, техническое перевооружение и реконструкцию объектов во всех регионах присутствия. Около 4,5 млрд рублей составили затраты на технологическое присоединение - чтобы подключить новые объекты",- сказал он.

Сниккарс отметил, что по всем объектам "Т плюс", 53 электростанциям и почти 500 котельным, запланировано 136 капитальных и средних ремонтов котлов, турбин, генераторов и трансформаторов. "Большая часть работ уже выполнена. Сейчас подготовка к зиме вступила в завершающую фазу. Мы идем по графику, есть небольшие отставания по отдельным видам работ, но они незначительны. В нашем самом северном регионе - в Республике Коми - отопительный сезон уже начался", - добавил глава компании.

По его словам, в 2025 году компания сделала большой упор на гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей, которые позволят обнаружить и устранить дефекты до отопительного периода. "Уже отремонтировали более 11,3 тыс. повреждений, в процессе еще 2,5 тыс. Это достаточно много, но надеемся, что это поможет нам пройти зиму более спокойно", - сообщил Сниккарс.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" — генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тыс. Гкал ч.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.