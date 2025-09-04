Центр "Авангард" подготовил около 1,2 тыс. педагогов дополнительного образования

За 2024 год было обучено порядка 120-130 преподавателей из Ханты-Мансийска, отметила руководитель организации Дарья Борисова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" провел переподготовку порядка 1 200 специалистов на педагогов дополнительного образования. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель организации Дарья Борисова.

"На сегодняшний день у нас действуют курсы различной продолжительности - от программ профессиональной переподготовки до курсов повышения квалификации. Уже обучено около 1 200 педагогов Московской области, в том числе учителей ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины - прим. ТАСС)", - сказала она.

Кроме того, руководитель центра рассказала, что за 2024 год было обучено порядка 120-130 преподавателей из Ханты-Мансийска. "[Это] немного, но это сформировало крепкое профессиональное ядро. Уверена, что мы на этом не остановимся и продолжим готовить специалистов по всей стране", - добавила она.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации в 2020 году. Центр реализует программы военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и специализированные курсы, направленные на развитие у молодежи патриотических ценностей и практических навыков.

