"Ъ": операторы вместе со спам-звонками начали блокировать обзвоны от юрлиц

В Т-банке отметили изданию, что столкнулись с блокировкой всех вызовов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские сотовые операторы начали массово блокировать обзвоны от коммерческих организаций, включая банки, после вступления в силу с 1 сентября 2025 года пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, связанных со спам-звонками. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на банковском рынке.

"Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам", - отметил газете источник на банковском рынке.

В Т-банке отметили изданию, что столкнулись с блокировкой всех вызовов, и добавили, что начали переводить звонки клиентам в свою IP-телефонию, встроенную в банковские приложения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября абоненты могут отказаться от массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить такие рассылки. Массовые звонки будут разрешены только при условии добровольного согласия клиента. Если звонящий не сможет подтвердить наличие согласия, его действия будут считаться незаконными. Для проведения массовых обзвонов компании-заказчики должны заключать договоры с операторами связи. В рамках этих договоров операторы предоставляют услугу массовых звонков.

Как отмечал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, мошенники стали заставлять своих жертв звонить им под предлогом срочного общения со службами безопасности, банками и налоговой службой.

По словам депутата, для защиты нужно никогда не перезванивать по номерам, указанным в подозрительных SMS или письмах и, если возникли сомнения, нужно использовать только официальные телефоны, опубликованные на сайте банка, госоргана или оператора.