Путин поздравил "Что? Где? Когда?" с 50-летием

Передача служит благородной цели - продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры, отметил президент

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил зрителей и участников телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летним юбилеем и назвал игру долгожителем телеэфира.

"За минувшее время ваш клуб прошел большой, интересный, насыщенный путь - от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели - продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что поклонники всегда ценили игру за соперничество знатоков и зрителей, интеллектуальные поединки, прочные традиции и доброжелательную атмосферу в клубе, несмотря на перемены в правилах и формате. Президент пожелал удачи и успехов участникам и телезрителям программы.