Они пройдут 8 сентября

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Милана Джузеппе Сала объявил траур в день похорон модельера Джорджо Армани.

"Милан объявит траур в день похорон Армани, олицетворявшего итальянскую моду и наш город в мире", - заявил градоначальник. Его слова приводит агентство ANSA.

Ранее сообщалось, что похороны состоятся 8 сентября и будут носить частный характер. Тогда как прощание продлится 6 и 7 сентября в пространстве показов в миланской штаб-квартире компании Armani.

Армани, "король итальянской моды", умер возрасте 91 года. Соболезнования высказали представители руководства Италии, политических и общественных кругов. В своем послании президент Италии Серджо Маттарелла отметил, что Армани был "гением итальянской моды, вдохновившим и повлиявшим на целые поколения стилистов в мире".