Страна серьезно пострадала после землетрясения 31 августа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС России направило первую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от сильного землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью населению Афганистана, пострадавшего от разрушительного землетрясения", - отметили в МЧС. Всего на борту 20 тонн продуктов питания.

В МЧС уточнили, что это первая партия гуманитарной помощи для Афганистана. В ближайшие дни запланирован еще один спецрейс с гуманитарным грузом. Помощь оказывается в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни, оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности, привлечены десантные спецподразделения. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5.