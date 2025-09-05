Минпросвещения: работа над новой стратегией образования продолжается

Документ находится на высокой стадии готовности, добавил замглавы ведомства Владимир Желонкин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Работа над стратегией развития образования до 2036 года продолжается в РФ, документ находится в высокой стадии готовности. Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

"Работа над стратегией продолжается, она еще не внесена, но она уже на высокой стадии готовности. Стратегия - это идеологический документ, к нему будет большая очень программа действий, как нам достичь тех или иных показателей, которые уже будут переведены в KPI, совершенно конкретные, понятные", - сказал он на сессии "Качество школьного образования: разговор о важном" в рамках Восточного экономического форума.

Желонкин отметил, что в стратегии описаны такие задачи, как подготовка высококвалифицированных кадров для экономики, воспитание патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также реализация потенциала каждого человека, раскрытие его талантов.

"Собственно, одна из самых главных задач - сохранить то, что было очень ценно в советской системе образования - это его доступность. То есть возможность получить одинаковое качественное образование, живя в поселке Дальнего Востока или же в каком-то столичном городе. Понятно, что все дети разные, у них есть свои таланты и способности и мы должны сопровождать талантливых детей и подтягивать отстающих, но в целом равные возможности для всех - это основная задача образования в нашей стране", - пояснил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что проект указа об утверждении текста стратегии развития образования планируется подготовить ко Дню учителя, который отмечается 5 октября.