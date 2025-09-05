Также планируется открыть более 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены в ближайшие пять лет построить не менее 9 новых медицинских учреждений. Также планируется в этот срок открыть более 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил в интервью ТАСС губернатор Игорь Кобзев.

"Один из приоритетных вопросов - улучшение качества и доступности медицинского обслуживания. <…> Планируем в ближайшие пять лет построить не менее девяти новых медучреждений, в том числе новый стационар Детской клинической больницы Иркутска и акушерский реанимационный корпус в Перинатальном центре Братска", - сказал Кобзев.

По словам губернатора, отдельное внимание уделяется сельским территориям. "В ближайшую пятилетку планируем открыть более 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий", - добавил Кобзев.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 07:00 мск.