ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области с 2022 года на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей из областного бюджета направили более 15 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В области действует 39 мер поддержки участников СВО и их семей, и меры эти постоянно расширяются. За это время область из своего бюджета на поддержку ребят выделила более 15 млрд рублей", - сказал глава региона.

Он напомнил, что в регионе действует проект "Герои Приангарья", направленный на помощь участникам СВО в трудоустройстве. "У нас уже 70% участников программы трудоустраиваются, проходят профессиональное переобучение. Более того, Приангарье было одним из первых регионов России, где в рамках этой программы ввели систему наставничества. У нас каждый участник имеет своего наставника среди членов правительства области, ректоров вузов, общественных деятелей и так далее", - добавил Кобзев.

Также глава региона сообщил, что сейчас область совместно с Минобороны РФ ведет работу по подготовке строительства нового здания военного госпиталя, а Минтруд России проводит модернизацию реабилитационного центра "Шелеховский". В центре в 2025 году планируют принять на реабилитацию тысячу военнослужащих, а в следующем году - 1,5 тыс. человек. "Особое внимание - детям бойцов. В Иркутской области предусмотрены единовременные выплаты в 50 тыс. рублей студентам - детям участников СВО, освобождение отплаты за посещение детского сада и многое другое", - рассказал Кобзев.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.