Автодисциплина: есть ли связь между величиной штрафов и аварийностью

Более восьми месяцев прошло с момента вступления в силу резонансного закона об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новые расценки, как и снижение скидки за быструю оплату, были негативно встречены в автомобильном сообществе. К дискуссии был привлечен даже Конституционный суд. Однако практика показала, что число аварий на дорогах с начала года немного сократилось, одновременно вырос спрос на полисы ОСАГО. Связано ли это с ужесточением наказаний — в материале ТАСС

Начиналось все со скорой

Закон, утверждающий новые штрафы, вступил в силу 1 января 2025 года. Согласно ему, скидка за быструю уплату сократилась с 50 до 25%, а большая часть автомобильных штрафов увеличилась в 1,5 раза. Сюда входят штрафы за такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречку, несоблюдение разметки, движение по обочинам и выделенным полосам, нарушение запретов на стоянку и остановку, езда в нетрезвом виде, повторное отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества спецтранспорту и другие.

Кстати, именно борьба с повторным отсутствием страховки и непредоставлением скорой помощи преимущества на дороге была главной и поначалу единственной целью законодателей. "Это объяснялось ростом числа случаев, когда медиков не пропускали, что стоило людям жизни. Но между первым и вторым чтениями концепцию радикально изменили: повышение распространили на заметно более широкий круг нарушений ПДД", — сообщила ТАСС партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова.

Весной этого года группа депутатов попыталась оспорить изменения в Конституционном суде (КС) РФ, ссылаясь на нарушение принятия регламента закона и на то, что прежняя практика 50‑процентной скидки стимулировала быструю оплату штрафов, улучшала собираемость и снижала нагрузку на суды и приставов. Однако КС заключил, что содержащиеся в депутатском запросе доводы не свидетельствуют о нарушении конституционных прав граждан, в связи с чем запрос не стал рассматриваться по существу.

О чем говорит статистика

"В силу того, что круг нарушений, требующих увеличения штрафов, появился только ко второму чтению, в пояснительной записке к первой версии законопроекта не было ни статистики, ни анализа, подтверждающих необходимость таких изменений", — говорит Надежда Орлова. Обращавшиеся в Конституционный суд депутаты, по ее словам, также утверждали, что количество нарушений в последние годы и так снижается.

Что касается этого года, согласно последней статистике Госавтоинспекции, за первые семь месяцев 2025 года в России произошло 69,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибло 7 239 человек и было ранено 86 272 человека. За тот же период прошлого года было зафиксировано 70,2 тыс. ДТП, в которых погибло 7 455 человек, было ранено 88 084. Таким образом, число аварий снизилось примерно на 900 тыс. (около 1,3%). Можно ли считать это эффектом от увеличения штрафов?

Эксперт по юридическому консалтингу, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко полагает, что да. "Экономическая теория сдерживания гласит, что вероятность наказания и его суровость влияют на поведение. Повышение штрафа в 1,5 раза действительно увеличивает "цену" нарушения. Для рационального водителя, который взвешивает риски ("успею проехать на желтый" vs "заплачу 5 тыс. рублей"), более высокий штраф делает нарушение менее выгодным. Это работает особенно хорошо для не самых опасных, но массовых нарушений (например, парковка в неположенном месте, непристегнутый ремень)", — заявил он ТАСС.

С этим согласен и юрист, основатель коллегии адвокатов "Дадашев и партнеры" Роман Дадашев: "Мой опыт общения с клиентами свидетельствует о том, что повышение штрафов вызывает у них большое возмущение, но приводит к тому, что они становятся внимательнее. Достаточно вспомнить, что, когда власти жестко взялись за ужесточение наказаний за непропуск пешеходов на переходах, водители однозначно стали предупредительнее".

В то же время, по словам Александра Зелинко, для некоторых водителей, особенно с высокими доходами, штрафы остаются просто "платой за удобство". "Их дисциплинируют не суммы, а другие меры — лишение прав, общественные работы, уголовная ответственность за повторные нарушения", — считает юрист.

Вторичная выгода

По данным онлайн-сервиса Bip.ru, в первом квартале текущего года общая сумма выставленных штрафов составила более 23 млрд рублей, превысив на четверть сумму, предъявленную к оплате в январе — марте прошлого года. При этом общее число штрафов, по данным сервиса, снизилось на 2% — до 22 млн штук. Более свежей статистики пока нет.

"Общее количество штрафов в 2025 году снизилось за счет комплексных мер по борьбе с нарушениями ПДД. В том числе из-за того, что наказания ужесточили. Но на уровень аварийности на дорогах повышение штрафов не повлияло, так как поправки и не преследовали этой цели — это исключительно фискальная мера", — прокомментировала эти данные главный аналитик Bip.ru Ксения Панфилова. Александр Зелинко признает, что увеличение штрафов отчасти направлено на пополнение бюджета. В то же время, по его мнению, оправданность этой меры заключается в том, чтобы повысить "стоимость" риска для общества, который создает нарушитель.

Определенную выгоду из ужесточения санкций извлекли и страховщики. Как сообщили ТАСС в Российском союзе автостраховщиков (РСА), количество оформленных договоров ОСАГО за первые семь месяцев 2025 года всего составило 28,1 млн (за тот же период 2024 года было 24,6 млн), коротких полисов — 2,9 млн (против 39 тыс. за семь месяцев 2024 года).

"По мнению РСА, повышение штрафов при повторных нарушениях за отсутствие полисов ОСАГО (с 3 тыс. до 5 тыс. рублей — прим. ТАСС) оказало влияние на рост числа заключаемых договоров, побудив водителей, игнорирующих закон, страховать свою ответственность перед всеми участниками дорожного движения", — сообщили в союзе, охарактеризовав данную тенденцию как положительную.

Целесообразность ужесточения

Эксперты сходятся в том, что вопрос увеличения штрафов всегда будет оставаться крайне чувствительным. "Штраф должен быть симметричен возможным последствиям, — считает Роман Дадашев. — Не всегда правонарушения совершаются умышленно, хотя это и не снимает ответственности с водителей. Тем не менее повышение штрафов не должно подрывать финансового положения участника дорожного движения и его семьи и создавать причины для еще больших нарушений закона".

Надежда Орлова обращает внимание на то, что в своем вердикте Конституционный суд напомнил, что Кодекс об административных правонарушениях сохраняет возможность признать проступок малозначительным и снижать штраф ниже минимума. "Но практика показывает, что суды по делам о нарушениях ПДД редко применяют такие послабления", — констатирует она.

По мнению Александра Зелинко, реальную эффективность увеличенных штрафов можно измерить изменением в лучшую сторону поведения водителей. "Она также сильно зависит от неотвратимости наказания и глубины работы с неплательщиками, а не только от размера финансовых санкций", — заключает он.

Евлалия Самедова, Екатерина Мамедова