Речь идет об абонентах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского муниципальных округов

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение для 67 тыс. жителей Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского муниципальных округов Херсонской области восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Херсонэнерго".

"Электроснабжение восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на пятницу в Каланчакском районе произошло аварийное отключение подстанции "Каирка". Временно без света оставались 10 муниципальных округов, более 250 тыс. человек и 110 социальных объектов. К утру энергетики "Херсонэнерго" и "Таврического ПМЭС" устранили основную аварию. Без электроснабжения оставались 67 тыс. жителей Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского муниципальных округов.