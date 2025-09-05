"Случаи уже есть". Онищенко — об угрозе эпидемии после землетрясения в Афганистане

Афганистан уже почти неделю терзают землетрясения. Число погибших достигло 2 205 человек, еще 3 640 получили ранения, полностью разрушено 6 700 домов

ООН и ее партнеры провели оценку ситуации в 25 деревнях в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман. Повреждены дороги и мосты, что осложняет доступ людей к важнейшим услугам. Уничтожены десятки источников воды, а недавние наводнения усугубили дефицит питьевой воды. Потенциально, по данным ООН, могут оказаться затронутыми сотни тысяч человек, так как разрушено множество домов, погиб скот и пострадали системы жизнеобеспечения.

По оценкам ООН, гуманитарную операцию необходимо срочно наращивать — нужно извлекать людей из-под завалов. Для этого необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Также в организации отметили срочную необходимость в утилизации тел и погибшего скота, чтобы предотвратить вспышки опасных инфекций.

Россия уже отправила самолет МЧС с гуманитарной помощью.

Эпидемиологическая ситуация

"Это горный регион в Афганистане. Там даже если и будут случаи кишечных инфекций, а они наверняка уже есть, то они не получат большого распространения, потому что нет рядом крупных населенных пунктов", — рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ожидать значимой вспышки, которая расползлась бы по всему Афганистану, считает академик, не стоит. "Но локальные случаи инфекционных заболеваний там очевидны. Их нужно предотвращать", — сказал Онищенко.

Он отметил, что как раз пришло время, когда инфекции "начинают себя проявлять и разрастаться". "Если этот момент уловить, вовремя выявить и изолировать больных, то каких-то чрезвычайных эпидемиологических последствий не будет", — предупредил академик.

По его словам, при подобных катастрофах обычно разворачиваются противоэпидемические бригады, "которые проводили бы лабораторные исследования воды, еды, потому что люди находятся в экстремальных условиях".

С другой стороны, отметил Онищенко, фактором, который поспособствует сдерживанию инфекций, может стать сельская местность, где "люди приспособлены к непростым условиям жизни".

"Сейчас главное, чтобы там элементарно была в минимальных объемах вода, хотя бы 10 л на человека", — отметил он.

Проблемы с оказанием медпомощи

Онищенко подчеркнул, что район, где произошло землетрясение, не самый густонаселенный. "С другой стороны, с точки зрения оказания помощи, это, конечно, более затруднительная ситуация", — сказал академик.

Как заявляли в ООН, до некоторых деревень путь занимает шесть-семь часов пешком, туда пока не добрались даже вертолеты местных властей, мобильные медицинские бригады работают в ряде районов, но их недостаточно. Врачи одного из поврежденных медцентров в пострадавшем регионе вынуждены лечить пациентов под деревьями на улице, опасаясь находиться внутри.

"Афганистан силами своих медицинских работников этого (оказать полноценную медицинскую помощь — прим. ТАСС) сделать не сможет. Страна не располагает достаточным количеством подготовленных медицинских работников", — сказал Онищенко.

Отдельно он выделил, что в особой зоне риска находятся дети, "особенно первого года жизни". "Им нужно особое внимание, особое питание, потому что мамы, которые с ними находятся, они в стрессовом состоянии, плохо питаются. На это надо обратить внимание", — заключил академик.

Застройка и жертвы

При этом заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный в общении с ТАСС отметил, что особенность местной застройки, когда дома возводятся из глины и кирпича, сказывается на числе погибших. По его словам, в своей практике он встречался с разрушениями подобных зданий после землетрясения в Иране и там "целый город был превращен в груду кирпича".

Спасатель объяснил, что при разрушении зданий, построенных по привычным в нашей стране технологиям, образуются полости, в которых люди могут спастись. В Афганистане же этого не было.

При этом Коринный рассказал о характере травм, которые получили люди в Афганистане. "Много скальпированных ран. Всевозможные ушибленные раны. Естественно, к тому времени, когда спасатели доберутся до места ЧП, раны начнут гноиться", — объяснил спасатель.

"Шансов на выживание меньше при такой застройке", — констатировал Коринный.

Особенности поисков

При подобной застройке, когда от зданий после землетрясения остается груда кирпичей, иной подход к спасательной операции, рассказал спасатель. "Поисковая операция превращается в работу с местным населением. Вручную просто невозможно разобрать каждый завал. С местными ведутся беседы, выясняется, где могут быть люди, спасатели с собаками обследуют территорию", — объяснил Коринный.

Шансов на чудесное спасение из-под завалов с каждым днем будет все меньше, рассказал спасатель. Он отметил, что международные спасательные операции не длятся больше двух недель, "если за это время не удастся найти выживших, то чудо вряд ли случится". При этом он признался, что в своей практике не помнит случаев, когда удавалось бы найти выживших спустя 10 дней после землетрясения.

