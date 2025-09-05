Заслуженный спасатель России пояснил, что при разрушении зданий, построенных по привычным в РФ технологиям, образуются полости, в которых люди могут спастись, чего не было в Афганистане

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Особенности застройки в Афганистане, где дома строятся из глины и кирпича, уменьшают шансы на выживание людей, оказавшихся под завалами после землетрясений. Об этом ТАСС сообщил заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный.

"Шансов на выживание меньше при такой застройке", - сказал он.

Коринный пояснил, что при разрушении зданий, построенных по привычным в России технологиям, образуются полости, в которых люди могут спастись. В Афганистане же этого не было.

Спасатель добавил, что при подобной застройке от зданий после землетрясения остается груда кирпичей, поэтому необходим иной подход к спасательной операции. "Поисковая операция превращается в работу с местным населением. Вручную просто невозможно разобрать каждый завал. С местными ведутся беседы, выясняется, где могут быть люди, спасатели с собаками обследуют территорию", - объяснил Коринный.

Он отметил, что международные спасательные операции не длятся больше двух недель. "Если за это время не удастся найти выживших, то чудо вряд ли случится", - добавил спасатель.