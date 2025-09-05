По словам эпидемиолога, в стране не возникнет вспышки, которая распространилась бы по всему Афганистану, однако возможны локальные случаи инфекционных заболеваний

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ожидать значимых вспышек инфекционных заболеваний в Афганистане в масштабах всей страны после землетрясений не стоит, рядом с районом, где они происходят, нет крупных населенных пунктов. Такое мнение выразил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Это горный регион в Афганистане. Там даже если и будут случаи кишечных инфекций, а они наверняка уже есть, то они не получат большого распространения, потому что нет рядом крупных населенных пунктов", - рассказал Онищенко.

По его словам, в стране не возникнет вспышки, которая распространилась бы по всему Афганистану, однако возможны локальные случаи инфекционных заболеваний. Он отметил, что как раз пришло время, когда инфекции "начинают себя проявлять и разрастаться". "Если этот момент уловить, вовремя выявить и изолировать больных, то каких-то чрезвычайных эпидемиологических последствий не будет", - предупредил академик.