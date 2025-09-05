По мнению зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, оценка антитеррористической защищенности предприятий в качестве госуслуги избавит от необходимости предоставлять документы, уже имеющиеся в системе межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оценка антитеррористической защищенности предприятий в качестве госуслуги поможет превентивно выявлять и предотвращать угрозы на объектах. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложение отнести согласование паспортов безопасности для объектов предпринимательской деятельности к госуслугам.

"Госслужащие будут держать бизнесмена в курсе, сообщат, как исправить недочеты, профессиональный опыт и экспертиза помогут максимально быть готовыми к нештатной ситуации, превентивно выявлять и предотвращать угрозы на объекте. Ведь только четкое исполнение требований закона о безопасности в любой сфере позволит свести к минимуму число происшествий", - сказал Выборный ТАСС.

По его мнению, оценка антитеррористической защищенности предприятий как госуслуга избавит предпринимателей от необходимости предоставлять документы, уже имеющиеся в системе межведомственного взаимодействия.

"Для реализации нужно выстроить системную работу, регламентировать процессы и дать четкий алгоритм взаимодействия бизнеса с государством на этот счет", - добавил депутат.