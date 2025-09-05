По информации издания "Страна", пост был посвящен мужу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская певица Анастасия Приходько получила волну критики в комментариях под своим постом в соцсетях из-за того, что он был написан на русском языке. Об этом сообщило издание "Страна".

По словам издания, пост был посвящен мужу, в котором она поздравила его с годовщиной свадьбы. В комментариях часть людей возмутилось тем, что это было написано по-русски, а другая часть поддержала решение вести соцсети на русском.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.