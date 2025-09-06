Бывший сотрудник Службы безопасности Украины считает, что обвинения Москвы в торговле детьми со стороны Запада являются "дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание общественности"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Дети на Украине стали товаром, который продают на Запад, а судьба 10 тысяч из них никому не известна. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Дети стали на Украине товаром", - заявил он, отметив, что ему и его коллегам "удалось <…> донести до западной аудитории страшную реальную ситуацию с украинскими детьми, которых продают на Запад - как машины, нефть, зерно". По данным Прозорова, около 10 тыс. детей вывезены из Украины, и украинская сторона не владеет информацией об их дальнейшей судьбе.

Он считает, что обвинения РФ в торговле детьми со стороны Запада являются "дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание общественности".

"Их [украинских детей] продают и педофилам, причем высокопоставленным педофилам из высших слоев британского истеблишмента. Продают и для съемок в порно, и для торговли органами в какие-то криминальные круги", - утверждает Прозоров. При этом он отметил, что не все вывезенные из Украины дети попадают на "черную" сторону, часть из них действительно усыновляют.

Он также заметил, что благодаря британским журналистам "удалось поднять волну в Великобритании" и донести информацию до руководства Лейбористской партии, МВД и контрразведки страны.