ФСБ "еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения персональных данных", отметил советник президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Надежность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ. Однако каждый сам может выбирать, какой мессенджер использовать, сообщил журналистам на ВЭФ советник президента РФ Антон Кобяков.

В ходе пресс-конференции журналист задал ему вопрос о том, какими мессенджерами предстоит в ближайшее время пользоваться СМИ для общения с пресс-службами.

"Какой будет основной мессенджер - это выбор каждого. Если вы интригу под Max подводите, то <...> у нас же есть закон о персональных данных. За этим направлением очень пристально следят. Утечки персональных данных вызывают большой кризис. На мой взгляд, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения персональных данных", - сказал он.

По словам Кобякова, выбор мессенджера пользователями контролируется конкурентными преимуществами цифровых продуктов. "Так же, как машины выбирают: одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки", - пояснил советник президента.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что национальный мессенджер Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг". Он отметил, что "все необходимые разрешения получены, ведется техническая реализация и тестирование". До этого в нацмессенджере было успешно протестировано оборудование для подключения к "Госуслугам".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.