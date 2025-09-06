Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал такие шутки "хорошим, добрым народным фольклором"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Появление национального мессенджера Max - яркое событие, мемы по этому поводу - это нормально, это хорошее и доброе народное творчество. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Само по себе появление национальной платформы событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально", - сказал Боярский в интервью каналу "Россия-1".

Другая волна реакции на появление мессенджера - малокомпетентная попытка сделать технический анализ и разбор о якобы уязвимостях платформы, используя малопонятные широкому кругу термины, отметил он. "На такие вбросы есть абсолютно адекватные и понятные ответы, которые можно встретить в интернете. Все эти слухи разоблачаются", - добавил депутат.

Третье и "самое неприятное" - это попытка дискредитации мессенджера "абсолютно подложными фактами", рассказал Боярский. "Кому это может быть выгодно? В первую очередь тем силам, которые занимаются преступным бизнесом, мошенническими действиями, в том числе с использованием иностранных платформ", - подчеркнул он.