Официальный представитель МИД РФ призналась, что у нее самой не было возможности обсудить это с дедом, поскольку она была школьницей, ее семья была в командировке и вернулась буквально за два месяца до его смерти

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС рассказала о своем деде, который принимал участие в боях на озере Хасан.

"Мои оба дедушки прошли Вторую мировую, Великую Отечественную войну, где-то, как мы вот поняли, пересекались возможно, не будучи знакомыми, но пути, наверное, где-то были рядом, где-то абсолютно были на разных фронтах. Но вот один мой дедушка, Владислав Григорьевич Мачулко, он участвовал в событиях на озере Хасан", - сказала она на полях Восточного экономического форума.

Дипломат призналась, что у нее самой не было возможности обсудить это с дедом, поскольку она была школьницей, ее семья была в командировке и вернулась буквально за два месяца до его смерти. Захарова назвала это "жизненным упущением, которое может компенсировать только работой с документами". "Он, судя по документам, действительно принимал участие в операции на озере Хасан", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Это как раз часть Второй мировой войны, которая начиналась закручиванием этой спирали на дальневосточных рубежах. И он принимал участие в создании, в строительстве укрепрайонов на Дальнем Востоке. То есть, для меня это тоже символично. Представляете, как вот это все сошлось, - указала Захарова. - Вот поэтому, конечно, с особым чувством приехала я сюда во Владивосток".

Дипломат напомнила, что "Вторая мировая война завершилась здесь, она завершилась на Дальнем Востоке". "Она завершилась, зародившись там, где-то в недрах опять же западного разрушительного менталитета, и перекинувшись еще на японский милитаризм. Точка была поставлена после нанесения сокрушительного удара по немецкому нацизму и итальянскому фашизму здесь, на Дальнем Востоке, разгромом японского милитаризма", - отметила она. По мнению Захаровой, это символично сегодня и сейчас, "когда во многом именно Азия, которая составляет, конечно, значительную часть мирового большинства, стала стабилизирующим фактором в мире хаоса, который навязывал опять же Запад, развязывая, активируя и провоцируя украинский конфликт".

Азия не подключается к лжеформулам мира

"Как Азия, - конечно, и Африка, но Азия с ее крупнейшими игроками и мощнейшими экономиками, - дала свой ответ не втягиванием в санкционные махинации, авантюры, не подключением к политизированности через украинизацию повестки международных организаций, через призывы к настоящему миру, политическому процессу, через свои истинные попытки найти формулы мира, а не подключением к лжеформулам мира. Думаю, что это очень символично", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат в ходе интервью подчеркнула, что как раз в это время в Пекине проходил парад в ознаменование окончания Второй мировой войны - "грандиозное событие", на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин, ставший основным гостем этого события, и где были также главы других стран. "Как и в Москве, там нет стран Европейского Союза, натовских стран. Саморазоблачительно, нет? Понимаете? И в этом тоже символика", - заключила Захарова.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.