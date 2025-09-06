Мария Захарова: Европа выдернула чеку самоуничтожения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) объяснила, почему европейцы "профукали" свой континент, поделилась мнением о миссии Дональда Трампа и его мыслях после покушения, а также перспективах прямого авиасообщения с США

— Добрый день, Мария Владимировна! Мы сегодня с вами работаем во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. И главный лозунг нынешнего форума — "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". На ваш взгляд, какие сегодня нужны слагаемые для действительного сотрудничества во имя мира и процветания?

— Вы знаете, вопрос на миллион, но не денег, а световых лет, потому что он безбрежный. Но я постараюсь быть компактной, но при этом хочется много что сказать. Вы знаете, в этом регионе, наверное, за последние годы очень ярко высветились две тенденции. Первая тенденция, чудовищная, когда западники пытаются продавить свой любимый, излюбленный, а возможно, единственный тренд, он же нарратив на блоковость, на какие-то жесткие схемы, направленные на сдерживание.

Представляете, столько лет, десятилетий мир говорил о развитии, и тут мы видим, как на самом деле Запад занимается сдерживанием. А сдерживанием чего? Именно развития, в том числе и силовое сдерживание, в том числе и сдерживание как противовес реальной конкуренции. Не могут выдержать конкуренцию — начинают сдерживать.

Нарастают риски милитаризации этого региона — АТР. Хотя, как вы, наверное, заметили, последние годы идут в западном сообществе уже прикладные дискуссии относительно того, что и регион надо переназвать, чтобы он уже был не столько АТР, сколько Индо-Тихоокеанское партнерство и так далее.

Мы видим, как Запад осуществляет попытки раскручивания гонки вооружений здесь же, в том месте, в том регионе, который последние десятилетия показал фантастический уровень промышленного развития, экономического роста. То есть, не просто экономического роста, основанного на схемах, манипуляциях или конъюнктуре, а за которым стоит реальная экономика, промышленное производство, развитие науки, кстати говоря. И промышленное производство на основе достижений науки.

И в экономической плоскости, конечно, мы еще наблюдаем и стремление евроатлантистов и их союзников подменить вот эту самую прикладную логику торговых связей, которые здесь налаживались десятилетиями, геополитическими установками, внедрением отработанных североатлантических каких-то матриц. В целом, с их точки зрения, по их логике, это должно привести к раздроблению общего кооперационного пространства.

Это первая тенденция, плохая. Но есть и хорошая, потому что в регионе, как я уже сказала, исторически сложилась система отношений, в основе которой лежит, во-первых, правило консенсуса, во-вторых, поэтапное развитие и такое, знаете, гармоничное — наверное, лучшее слово "гармоничное" — взаимодействие, что обеспечивает эту гармонию, учет интересов всех участников.

Собственно говоря, именно вот эту самую парадигму укрепления совместного поля взаимовыгодного сотрудничества и выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности отстаивает российская внешняя политика

Одним из инструментов для решения этой задачи является функционирующая в АТР разветвленная сеть платформ, которые ориентированы на партнерство, на сотрудничество, на конструктивную работу. Среди них, конечно, Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН.

Нужно ли мне говорить сейчас о ШОС дополнительно? Думаю, вряд ли. Потому что все главные оценки были только что даны в Тяньцзине президентом России, председательствующим в этой структуре и принимающим у себя саммит председателем КНР, другими главами государств. Не буду повторять их, я думаю, что вы все прекрасно знаете.

А вот созвучно шосовской повестке это, конечно, и повестка АСЕАН, которая является опорным элементом сформированной вокруг нее системы межгосударственных отношений. И в работе с АСЕАН Россия задействует совместные механизмы в области экономики, энергетики, сельского хозяйства, образования, туризма, конечно, противодействие новым вызовам и угрозам безопасности. Ну и, конечно, безусловно, нам с вами понятна проблематика диалога по использованию информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности.

Особое внимание уделяется развитию связей в культурно-гуманитарной, в социально-культурной сферах. Молодежная политика и молодежное взаимодействие являются одним из приоритетов. Но мы видим также и другие форматы, которые настроены на неполитизированную конструктивную фундаментальную кооперацию. Вот, например, диалог по сотрудничеству в Азии. Можно даже сказать, что сейчас он находится в состоянии институциализации и наполнения отраслевыми аспектами взаимодействия.

Например, еще одна структура — это Ассоциация регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана. И мы, конечно, поддерживаем усилия этих площадок в налаживании контактов между ними. Исходим из того, что основа для формирования бесшовного пространства социально-экономического соразвития включает в себя и вот эти структуры тоже.

Но не сказать о том, что форум во Владивостоке вносит свою мощную лепту в это, тоже нельзя и несправедливо. Здесь как раз, мне кажется, в хорошем смысле пересекаются — не противоречат друг другу, а как бы сходятся в единой точке — профили региональных и глобальных структур: и ШОС, и АСЕАН, и перечисленные мною ДСА, и, конечно, ЕАЭС, можно сказать, и БРИКС тоже, не обходится здесь и без организации системы ООН, в частности, ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана — прим. ТАСС).

Могу привести конкретный даже пример. На нынешнем форуме впервые организуется такое крупное мероприятие, оно является многосторонним, очень интересным, мероприятие высокого уровня — это совещание министров Шанхайской организации сотрудничества, которые отвечают за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Есть насыщенная программа и у секретаря ЭСКАТО Армиды Салсии Алишахбаны, которая впервые находится во Владивостоке.

И вы знаете, удивительным образом, очень концентрированно сейчас проходят мероприятия высокого уровня, саммиты именно в этой части мира. А почему я говорю "знаково"? Вроде и всегда проходят, но в условиях особой тональности, которую задает юбилей Победы, мы подходим с хорошим результатом. В этом есть фантастический символизм.

Вторая мировая война завершилась здесь, она завершилась на Дальнем Востоке. Она завершилась, зародившись там, где-то в недрах опять же западного разрушительного менталитета, и перекинувшись еще на японский милитаризм. Точка была поставлена после нанесения сокрушительного удара по немецкому нацизму и итальянскому фашизму здесь, на Дальнем Востоке, разгромом японского милитаризма.

Как это символично сегодня и сейчас, когда во многом именно Азия, которая составляет, конечно, значительную часть мирового большинства, стала стабилизирующим фактором в мире хаоса, который навязывал опять же Запад, развязывая, активируя и провоцируя украинский конфликт

Как Азия, — конечно, и Африка, но Азия с ее крупнейшими игроками и мощнейшими экономиками, — дала свой ответ не втягиванием в санкционные махинации, авантюры, не подключением к политизированности через украинизацию повестки международных организаций, через призывы к настоящему миру, политическому процессу, через свои истинные попытки найти формулы мира, а не подключением к лжеформулам мира. Думаю, что это очень символично.

Мы с вами записываем интервью, когда в Пекине проходит парад в ознаменование окончания Второй мировой войны — грандиозное событие. Присутствует там наш президент, который стал основным гостем этого события, присутствуют главы стран. Как и в Москве, там нет стран Европейского Союза, натовских стран. Саморазоблачительно нет, понимаете? И в этом тоже символика.

Вот поэтому, конечно, с особым чувством приехала я сюда во Владивосток. И хочу сказать, позвольте мне небольшую ноту личного взгляда. Мои оба дедушки прошли Вторую мировую, Великую Отечественную войну, где-то, как мы вот поняли, пересекались возможно, не будучи знакомыми, но пути, наверное, где-то были рядом, где-то абсолютно были на разных фронтах. Но вот один мой дедушка, Владислав Григорьевич Мачулко, он участвовал в событиях на реке Хасан.

И он участвовал, судя по документам (к сожалению, не было возможности как-то это все с ним обсудить: я тогда была школьницей, мы были в командировке, вернулись с родителями, буквально за два месяца до его смерти. И это жизненное упущение, которое могу компенсировать только работой с документами), действительно принимал участие в операции на реке Хасан. Это как раз часть Второй мировой войны, которая начиналась закручиванием этой спирали на дальневосточных рубежах. И он принимал участие в создании, в строительстве укрепрайонов на Дальнем Востоке. То есть, для меня это тоже символично. Представляете, как вот это все сошлось.

— Мой следующий вопрос как раз касается европейского бойкота парада в Пекине. Как вы считаете, почему Запад сегодня отменяет Китай?

— Они отменяют все, что не вписывается в концепцию либеральной диктатуры. Поэтому это и есть доказательство того, что это не просто либеральная стратагема или политическая концепция, или какая-то своя философия и идеология, что это диктатура. Они отменяют все, что не вписывается. Если страна, государство, народ не присягнули, — а лучше теперь уже говорить "не зиганули" — вот этим ультралиберальным установкам, они должны быть отменены. Очень все просто. Это же не притянутые за уши вещи, это факт.

План "Ост", который должен был реализоваться Гитлером, включал в себя либо порабощение славянских народов — нас с вами, наших с вами предков, соответственно, всей нашей страны — для услужения себе. Там так и написано, что славяне, с точки зрения немецкого нацизма, — люди второго сорта, и поэтому им можно только прислуживать людям первого сорта, то есть, истинным, как они считали, арийцам, либо дальше они подлежат уничтожению.

А что, это не так? А что такое "отмена культуры"? Это уничтожение культуры. А что такое отмена и уничтожение культуры? Это отмена и переформатирование народа. И на Украине происходит под их непосредственно западным руководством как раз наглядная реализация их концепции. Там уже отмена происходит вместе с уничтожением.

Другое дело, что они уничтожают в первую очередь украинский народ. Потому что я, например, считаю, что это геноцид украинского народа руками Зеленского. Я это только так рассматриваю, что это очередная инсценировка по приводу к власти человека, прости господи — он просто биологически отвечает этим характеристикам, — который должен осуществить задуманное ранее, то, что пытались западники реализовать давно — уничтожить Украину и украинцев. Они это и делают.

Поэтому то, что они не присутствуют на парадах, — это их саморазоблачение. Они себя заявляют именно в этом качестве, что они на самом деле не глубинно-народы, а элиты, прошиты тем же самым — бациллой расового неравенства, бациллой нацизма, то есть отношения к людям по национальному признаку и деление их на тех, кому положено, кому не положено от рождения, по этническому принципу и так далее. И сегрегация, соответственно, стран, народов, этносов по их модели, которую сформулировал на современном уровне высокий представитель, прости господи, по внешней политике Европейского Союза [Жозеп] Боррель, рассказывая о прекрасном саде в виде золотого миллиарда и диких джунглях всех остальных. Вот и все.

Поэтому переписывают историю они каждый день. Посмотрите заявление [Александера] Стубба, президента Финляндии, чего стоит. Он же до чего договорился? Что они, финны, — я не знаю вообще, как финны все еще терпят его (Стубба — прим. ТАСС) — договорились с Россией, Советским Союзом, в 1944 году. А сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие. Это то же самое, что сказать, что дважды два это сорок восемь, понимаете? А почему? А потому что так хочется сегодня.

Мы напомнили ему дважды о том, что было на самом деле в 1944 году. В 1944 году просто Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма и обернула свои штыки против них. Если под возможностью договориться с Россией они эту концепцию рассматривают, пожалуйста, пусть сражаться начинают с киевским режимом как с действительно продолжателями идей нацизма и гитлеризма. Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону какого-то контакта с Россией.

Но на самом-то деле мы понимаем, что он говорит. Это же тоже самое переписывание истории на ходу. Поэтому они и не приезжают на парады Победы, не проводят их у себя, не чтят память героев истинных, переписывают историю и, конечно, сносят памятники, которые им визуально напоминают о том, какова была история на самом деле.

Но если они это продолжат, вот эту политику, они разрушат сами себя. Это то же самое, что отказываться от очевидных, доказанных наукой законов физики или химии. Вот здесь то же самое.

История — это наука. В ней есть подтвержденные факты. В ней есть уроки, которые необходимо выучить. Нарушение законов приводит к печальным последствиям

Один раз преступили черту 85 лет назад. Сейчас, если они возвращаются к тому же самому, они разрушат сами себя изнутри.

Как-то, знаете, обычно жалость испытываешь, сочувствие у меня есть в отношении граждан, обывателей и в Германии, и в Италии, и в других странах европейских, и во Франции, кстати говоря, которые понимают, которые приезжают в Россию, которые даже на форуме подходят и выражают поддержку, просят что-нибудь сделать, чтобы их страны не вошли в пике саморазрушения.

Знаете, мне в одном интервью немецкий корреспондент, который является прямым потомком Бисмарков, задал уникальный вопрос, по-настоящему уникальный. Это один из вопросов, который я запомню, наверное, навсегда. Он говорит: "А когда Россия нас, немцев, разбудит, когда вы сделаете так, чтобы немцы очнулись от того, что с ними происходит?" Я сказала: "Вы знаете, я долго и много об этом думаю, но удивительно, что вы задали этот вопрос. Мы один раз уже — наши предки, наши деды, прадеды, отцы, — они один раз уже немцев разбудили и спасли от самих себя".

Потому что вот в этом состоянии анабиоза немцы, к сожалению, пропустили признаки надвигающейся смертельной болезни в виде нацизма. И один раз ценой собственной жизни наш народ спас Германию от вот этой бациллы. Второй раз это нужно сделать самим, потому что так либо нации и народы выходят на новый уровень, новый виток своего развития — не хуже, не лучше, просто на новый, — либо исчезают.

Антифашизм, который начался в Германии и с приходом Гитлера, и со Второй мировой войны, он стал тем рецептом, тем выходом, который позволил Германии в будущем выйти на новый виток развития. Не захват территории, не уничтожение других людей принесли благополучие Германии, а освобождение от нацизма. Вот это обеспечило Германии ее процветание во второй половине XX века. Несмотря на то, что она была повержена, она возродилась. Если сейчас нацизм в Германии опять поселится в умах и головах, и ему дадут право на рост, ни о каком благополучии Германии — ни о том, что она будет передовой державой, а вообще о благополучии Германии — и вообще о будущем немецкого народа, германского народа, говорить не приходится. Это вещь, которая является выдернутой чекой самоуничтожения.

— Пока западные страны отменяют Китай, культуру, Китай отменяет визы для россиян. Эта новость была встречена на ура. Предполагают ли шаги Китая ответные шаги со стороны России?

— Этот вопрос находится сейчас в стадии проработки. Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования.

— Возвращаясь к европейским странам. У нас на днях было интервью с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

— Которая намного более пессимистична в отношении всей Европы. Она, например, считает, что это уже не закат, а это уже смерть или гибель Европы.

— И она сравнила европейских лидеров, которые приехали к Трампу, с семью гномами из сказки "Белоснежка". С какими персонажами сравнили бы их вы?

— Вы знаете, насколько я помню эту сказку, семь гномов как раз как-то помогали Белоснежке. Они ее как-то окружили заботой, они ее как-то поддерживали. И они были, конечно, все разные, со своими характерами, но они точно не угрожали ей, не корчили морды и, самое главное, не собирались приводить Белоснежке ту самую страшную ведьму, которая хотела ее убить, так на секундочку. А здесь-то какие-то гномы из другой сказки, потому что эти гномы являются частью как раз той системы, которая вела дело, в том числе, и к покушению на [президента США Дональда] Трампа.

Они не отказались от вот этих ультралиберальных установок, они активно выступали против Трампа. Прямо персоналии, которые там собрались, они издевались над ним. И они не слышат то, о чем он говорит. Его слова о необходимости урегулирования украинского кризиса остаются неподдержанными со стороны Европейского Союза — ни персонально, ни бюрократией, ни коллективно. Я не говорю об отдельных деятелях, отдельных странах, и я не говорю о народах, я говорю о режимах, которые как раз и были там представлены. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие уже гномы-мутанты.

Но на самом деле эта история совершенно не сказочная, она реальная. Другое дело, она абсурдная, потому что эти страны сами себе позволили войти в пике экономического развития. Про промышленность, науку вообще не говорю в контексте Европейского Союза. Но, помимо всего прочего, они стали фактором трагических событий на своем собственном континенте. Это те страны, которые обычно поучали всех остальных, как им жить. Приходили с правочеловеческой повесткой в Азию, учили африканцев, как развивать демократию, почему-то лезли в Латинскую Америку, а сами у себя под носом создали такую гуманитарную катастрофу, из которой не знают даже как и выбираться. Я думаю, что вот эта ситуация, конечно, фантастическая.

И вы посмотрите, как в одну секунду они просто закрыли вот эту вот правочеловеческую лавочку, теперь они к ней не возвращаются. Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали. Это факт. Другое дело, что трагически, жертвенно, саморазрушительно, но они его упустили. И теперь народы Азии, Африки, Латинской Америки им рассказывают, западноевропейцам, как можно было бы урегулировать ситуацию на европейском континенте. Это, конечно, абсолютное фиаско для тех, кто считает себя золотым миллиардом, исключительными, цивилизованными.

— Украина постоянно меняет свои подходы к дипломатическому урегулированию кризиса...

— Зависит от дозы у них там позиция Зеленского.

— Как российская дипломатия пребывает в этом? Что мы можем этому противопоставить?

— Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого же не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов, и сколько примет, видимо, такова у него и риторика. Это теперь уже знают все. Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и в общем по очевидным физиологическим признакам.

Это агония режима, которая усугубляется поставками вооружений. И любому здравомыслящему человеку понятно, что чем больше будет поставок вооружений на Украину, тем страшнее будет эта агония. И чтобы затормозить эту агонию или каким-то образом найти какой-то выход из этой ситуации, хотя она для киевского режима тупиковая, нужно в первую очередь прекращать поставки вооружений, нужно вести дело к политическим контактам и переговорам, нужно разбираться с первопричинами, их принимать. Вот само понятие первопричин [надо] принимать как руководство к дальнейшему действию, делать именно первопричины конфликта и работу над ними отправной точкой урегулирования, а не придумывать историю про какие-то контингенты, про какую-то очередную заплаточную дипломатию и так далее.

Но в этом самом агонизирующем состоянии очевидно, что и заявления, и реплики точно такие же малоадекватные, спорадические. В первую очередь, продиктованы они желанием сохранить свою личную власть. Потому что очевидно было, что те, кого приводил Запад к власти на Украине, в этой во всей ситуации Украину не видели. Они видели только себя.

Для них важен был тот пьедестал, который им западники выстраивали, они на него взбирались или их туда устанавливали, и больше их не интересовало ничего. Для кого-то это был вопрос личного обогащения, для кого-то — самолюбования, для кого-то — и то, и другое. Поэтому и сейчас все эти заявления только для того, чтобы сохранить свою личную власть. Кто-то боится преследования, ответственности, кто-то уже по-другому жить не может, потому что это уже абсолютно болезненное ощущение. Кто-то является марионеткой и несамостоятельным. Вот и все. Поэтому нужно не следить за явлениями Украины и на них ориентироваться, но принимать их к сведению, а идти своим путем.

— Говоря об усилиях Трампа. Целый ряд стран уже высказались, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. А вот как Россия оценивает его миротворческие усилия?

— Вы знаете, я много вижу такого саркастического. Он яркий политический деятель, у него своя манера ведения дискуссий. Он во многом создал, можно сказать, особую культуру такого политического существования. До него многих вещей не было. Были какие-то отдельные, но вот в таком виде, в котором он представил, он, конечно, создал свою собственную культуру ведения политических дел как внутри Соединенных Штатов Америки, так и во вне. Это ни хорошо, ни плохо. Это данность, вот это такой факт, это такое явление. Это во-первых.

Но я хочу сказать, что мне кажется крайне недальновидным и крайне неправильным такое, знаете, поверхностное, неглубокое и где-то порой уничижительное отношение к его заявлениям относительно необходимости урегулирования ситуации на Украине. И это говорю вам я, человек, который любит и сарказм, и юмор, и часто использует это в публичной работе.

Но вы понимаете, посмотрите, какая ситуация. Человек, который сам был на рубеже, на границе жизни и смерти. Покушение, эта пуля, которая пролетела реально у его виска, мне кажется, подвела черту под тем, что действительно является частью политического шоу и реальных ценностей. Если человек, который обрел вторую жизнь (а он так об этом и говорит, действительно получил второй шанс, он выжил в этой ситуации), постоянно говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине — стране, с которой у него нет границы, с которой его лично корнями, родством, кровью, культурой мало что связывает, — это говорит о том, что он действительно хочет стать частью процесса урегулирования. Вот мне так кажется, мое личное мнение.

Есть масса других вопросов и проблем на повестке. И в той политической культуре, которую он создал, он бы мог маневрировать. Частично он маневрирует. Но очевидно, что для него это является темой. И это не только противовес тому, что делал [экс-президент США Джо] Байден. Не без этого, конечно, но у меня есть ощущение, опять же мое личное, что есть какая-то доля осознания той катастрофической роли, которую Соединенные Штаты Америки сыграли в этой трагедии. И я думаю, что нужно всячески с огромным вниманием и с большой концентрацией и оценивать, и относиться к этим заявлениям президента США в пользу мирного урегулирования. Это важно. И для Соединенных Штатов последних десятилетий, по сути, беспрецедентно.

Мы видели [экс-президента США Барака] Обаму, который получил Нобелевскую премию ни за что. А лучше сказать, только за то, чтобы он не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта. Уж не знаю, то ли понимали, что он ничего не смыслит в мировых делах и вляпается во что-нибудь, то ли решили этого дракона задобрить априори.

И здесь мы видим политика, который пришел спасать Америку. Это его основная задача. Он не пришел спасать Вселенную, он не пришел спасать мир, он пришел спасать Америку. При том, что с Америкой действительно ситуация, мягко говоря, непростая. Посмотрите, один госдолг чего стоит, а уж про внутреннюю ситуацию и говорить не приходится.

Я думала, что только в Филадельфии, в Детройте такие кадры. А вчера прислали из Лос-Анджелеса, я посмотрела, просто люди на улицах умирают. Это же не фигура речи, это так и есть. И несмотря на то, что он пришел спасать именно свою страну, выделяя ее в этом смысле для себя и ставя ее на первое место для себя в своей повестке, он делает немало для того, чтобы уделить внимание ситуации вокруг Украины.

Прошу прощения, что так долго, но хотелось, с одной стороны, держаться в рамках дипломатии и своих функциональных обязанностей, но при этом добавить сюда какое-то свое личное отношение, потому что сегодня даже слова о мире становятся мужественным поступком после того, как за них карали санкциями, вычеркиванием, отменой, в том числе и попытками физического уничтожения многих.

— Если в нашей работе все-таки использовать юмор и сарказм, то Трамп на днях приобрел новую жизнь. Вы наверняка видели эти хэштеги "#ГдеТрамп". Как вы думаете, кому понадобились эти вбросы о смерти Трампа?

— Я, честно говоря, за этим за всем следила. Не знаю, вот первый, наверное, раз скажу, даже не хотела думать об этом. Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединенных Штатах Америки. Мы только что говорили об Украине, но я могу привести и массу других. Он отменил или, по крайней мере, сделал все для того, чтобы на законодательном уровне прошла отмена чудовищной авантюры с третьим полом в американских паспортах.

Он делает все, чтобы вернуть базовые принципы, на которых формировалось лучшее, что есть в Америке — уважение, свобода слова истинная. Он пытается это сделать. Поэтому, думаю, что и недоброжелателей много, и методы они будут задействовать разные, что они и демонстрируют. Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко.

— Ждем ли мы с ответным визитом Трампа и когда?

— Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления, как вы, наверное, знаете. Я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию. Что касается всех остальных деталей, это к администрациям — и президента нашей страны, и президента США.

— Мы готовы принять его, когда ему будет удобно?

— Я знаю, к чему вы клоните (смеется), но это компетенция комментариев Администрации президента.

— Много уже сказано и о возможности возобновления прямых рейсов между Россией и США. Может ли это произойти в этом году?

— Мы с такой инициативой вышли к американцам. Она — не часть некой политической повестки. Это прагматика. Этого хотят люди. Вы же прекрасно знаете, что сейчас для того, чтобы добраться с одного берега на другой, требуется, наверное, около суток с учетом пересадок и стыковок. Раньше, на протяжении многих лет, этот путь составлял всего 9 часов. Удобно было всем. Оператором были российские перевозчики, которые прекрасно выполняли эту функцию во взаимодействии с американскими компаниями.

Все были довольны. Рейсы были комфортные, на высоком уровне обслуживания и такие, знаете, вообще показательные. В этом смысле как такой хороший бренд был. И, главное, не для просто какой-то рекламы или саморекламы, а для удобства людей — и тех, которые ездили из России в США и из США в Россию, и тех, которые использовали те рейсы для того, чтобы добраться с континента на континент. Это предложение сделано. Дальше уже надо работать над его реализацией.

— А о каких-то сроках может идти речь?

— Пока не могу вам сказать. Поделимся обязательно, если узнаю.

— И завершим, наверное, интервью все-таки темой путешествий. Раньше вы в своем блоге публиковали очень много фотографий из разных стран, а сейчас все больше это некие записки путешественника по России. Вы считаете, сколько субъектов Российской Федерации вы посетили и какие бы вы хотели посетить в ближайшее время?

— Вы знаете, я хочу сказать, что когда мы оказываемся за рубежом, у нас же такой график, что мы, как правило, приезжаем поздно вечером, ночевка, мероприятие и сразу улетаем. Либо приезжаем "сразу с колес" для участия в мероприятии. Поэтому редкий случай, когда я могу опубликовать какие-то кадры неофициальной повестки. Действительно бывают либо рано утром силы для того, чтобы куда-то там выскочить, либо из окна автомобиля [сфотографировать].

Сейчас такая насыщенная международная повестка при наших переговорах делегации Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, что вообще ни на что не остается [времени и сил]. Буквально, бывает, что-нибудь такое зацепишь на бегу. А наши регионы... Например, я сейчас была в отпуске и сделала такие фоторепортажи. Просто есть больше свободного времени в наших поездках. Они подразумевают некое более свободное передвижение, не только в привязке к официальной делегации. И поэтому связано это только с этим.

И второй момент — мне очень хочется рассказывать о нашей стране. У меня большое количество зарубежных подписчиков. Это и журналисты, это и просто граждане, обыватели. И они дают обратную связь и говорят, что им это нравится. У меня не какие-то глубинные, глубокие разборы, это только такие путевые заметки с элементами того, что мне нравится, фотографиями, цитатами из литературы, ни на что не претендующие, просто свои впечатления. Всегда, когда откуда-то приезжаешь, тебя же спрашивают: "Ну, как тебе там?" И вот это такая форма в социальных сетях, как ответить на этот вопрос. Но мне просто кажется, что это нравится не только мне.

— Спасибо вам большое за интервью.