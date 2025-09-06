Минтруд: компании могут уже сейчас вводить выплаты до 1 млн при рождении ребенка

Единовременная корпоративная выплата при пополнении в семье, размер которой увеличится с 1 января 2026 года, не облагается подоходным налогом и страховыми взносами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, который не облагается подоходным налогом и страховыми взносами, с 1 января 2026 года увеличат с 50 тыс. до 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, отметив, что вводить такие выплаты можно уже сейчас, до начала 2026 года.

"Для того, чтобы у работодателей было больше стимулов поддерживать рождения детей у своих работников, были внесены поправки в Бюджетный кодекс, они заработают с 1 января 2026 года. Размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, который не облагается подоходным налогом и страховыми взносами, будет увеличен с 50 тыс. до 1 млн рублей. Важно, что теперь сумму такой помощи можно включать в состав внереализационных расходов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль", - сказала она.

Первым предприятием, которое установило выплату в 1 млн рублей еще до налоговых изменений, стала ГК "Дело". "Ее инициативу поддержала ГК «Азот» и рассчитываем, что другие работодатели также примут решения об увеличении размера выплат. Понятно, что не всегда это будет 1 млн, но найти возможность поддержки рождаемости в трудовом коллективе, думаю, смогут многие предприятия. При этом не обязательно ждать начала нового года", - отметила она.

Баталина пояснила, что работодатель может предусмотреть повышенную выплату в размере до 1 млн уже сейчас, но выплатить ее в январе 2026 года, таким образом она не будет облагаться налогом. "Важно вводить такие меры уже сейчас, чтобы у семей была возможность подготовиться к принятию решения", - подчеркнула она.