ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время вторжения в Курскую область хотели совершить в том числе культурный геноцид, стремясь уничтожить элементы русской национальной идентичности. Об этом заявила в интервью ТАСС на полях ВЭФ руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Можно говорить именно так, потому что в основе любого геноцида, помимо физического уничтожения, лежит уничтожение национальной идентичности. И это два взаимосвязанных явления. И поэтому уничтожение того, что является основой для национального самосознания, - это целенаправленная политика, которую можно обозначить как культурный геноцид", - сказала Малышева, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что 9 сентября в Курске состоится профильное мероприятие НЦИП совместно с правительством Курской области и Обществом охраны памятников. "Когда мы обратились к этой теме, то стало понятно, что это не простой перечень, то есть это не просто фиксация в столбик утраченных и поврежденных объектов, а что каждый объект раскрывает именно суть культурного геноцида - на что он направлен и в чем именно заключается наша национальная идентификация через объекты культурного наследия", - пояснила историк.

По словам Малышевой, проведенный анализ разрушенных и поврежденных памятников культуры дает "интересный пазл". "По чему бьют? Первое - бьют по тем историческим личностям, которые вызывают гордость и консолидацию нашего общества. То есть уничтожают памятники, которые посвящены историческим личностям, - пояснила она. - Второе - уничтожают так называемую ближнюю память. Это то, что связано с советским наследием, советским наследством и советскими государственными деятелями, какими-то событиями, фактами. Пытаются отрезать связь поколений. Третье - под угрозой оказываются учреждения образования. Это тоже очень символично. Уничтожаются школы, университеты, институты, которые как раз и олицетворяют национальный код, именно образовательный код".

Также Малышева отметила, что целями становятся учреждения культуры, клубы и являющиеся культурным наследием постройки. "И, конечно же, все, что связано с верой. Все, что связано с самым святым для российского общества, - это храмы. Вот именно по этим объектам целенаправленно и бьют. И все это - конечно, культурный геноцид, это безусловно", - добавила она.

Руководитель НЦИП также подчеркнула, что данные преступления схожи с действиями нацистов в период Великой Отечественной войны.

