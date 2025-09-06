Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественную процессию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общемосковский крестный ход от кафедрального соборного храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря пройдет в Москве в воскресенье в день празднования Собора Московских святых, торжественную процессию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в Русской православной церкви сообщали, что общемосковский крестный ход начнется после возглавляемой патриархом Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Торжественное шествие пройдет маршрутом длиной около шести километров и окончится у Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. В нем примут участие духовенство Московской епархии, насельники и руководство столичных ставропигиальных монастырей, а также все желающие православные христиане. Сбор участников начнется у храма Христа Спасителя на улице Волхонка.

Председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил значение крестных ходов для московской истории.

"Общемосковские крестные ходы проходили довольно часто до революции, потом в советское время по известным причинам они не проходили. Первый ход в новейшее время нашей истории проходил в 1990 году. Мы надеемся, что завтрашний общемосковский крестный ход, общемосковское торжество, торжество православной Москвы позволит возобновить ежегодную традицию крестного хода", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".

По данным Русской православной церкви, история крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с переносом Смоленской иконы Пресвятой Богородицы из Благовещенского собора Московского Кремля в основанный великим князем Василием III в честь взятия Смоленска Новодевичий монастырь. Образ Богоматери Одигитрии Смоленской был торжественно перенесен летом 1525 года, торжественное шествие возглавили сам Василий III и митрополит Даниил. В память этого события был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь, традиция которого сохранялась на протяжении четырех столетий.