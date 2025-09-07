Такая замена будет стимулировать школьников уделять истории больше внимания, считает замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замена ЕГЭ по обществознанию на соответствующий экзамен по истории при приеме на социально-гуманитарные специальности будет стимулировать школьников уделять истории больше внимания. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"К 2027 году мы постараемся вместе с нашими университетами подготовиться, чтобы эти решения [замена ЕГЭ по обществознанию на ЕГЭ по истории при приеме на социально-гуманитарные специальности] принять и тем самым мотивировать наших школьников более внимательно относиться к предмету "История". Историю нужно знать. А такой стимул, как вступительный экзамен при поступлении на гуманитарные специальности, будет только этому способствовать", - сказал он.

При этом Могилевский отметил, что любые решения в сфере высшего образования должны приниматься аккуратно, поскольку система высшего образования России - это "народное достояние", а изменения в ней затрагивают миллионы людей.

"Именно поэтому правила на следующий год пока останутся прежними, чтобы те, кто готовился к обществознанию, могли бы успешно поступить", - подытожил замминистра.

Предложение об обязательной сдаче ЕГЭ по истории высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Президент России Владимир Путин поддержал идею, чтобы ЕГЭ по истории стал обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

Полный текст интервью будет опубликован 10 сентября в 10:00 мск.