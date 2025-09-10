Как России сохранить свое культурное влияние в мире, с какими странами сейчас активнее всего ведется межкультурное сотрудничество и возможен ли цивилизационный диалог России и Запада, в интервью ТАСС в преддверии XI Санкт-Петербургского культурного форума рассказал сопредседатель Российского исторического общества, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

— XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 13 сентября 2025 года. Секция, которую вы курируете, "Традиционные ценности как основа диалога культур" частично будет проходить в музее-заповеднике "Гатчина". Почему проходит именно на этой площадке? Есть ли в этом символизм?

— В этом году, впервые за несколько лет, форум объединенных культур пройдет и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Для нас очень важно показать участникам форума Ленинградскую область, тем более что скоро будет праздноваться ее столетие. Хотя Большой Гатчинский дворец является учреждением культуры Северной столицы, но все, что вокруг дворца, сама Гатчина — это, конечно, область. Это первое.

Второе: Гатчинский дворец — это замечательный памятник архитектуры, дворец Павла I и Александра III. С фигурой Александра III, который был почетным председателем Русского исторического общества, связано много событий культурной и общественной жизни нашей страны. В Гатчине есть замечательный пейзажный английский парк. Осень — хорошее время года, чтобы его осмотреть. Так что для нас и для наших иностранных гостей действительно важно и символично провести в Гатчине несколько дискуссий форума.

— Кого из зарубежных гостей вы ожидаете на мероприятиях своей секции в этом году?

— В дискуссиях примут участие члены жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого. Традиционно в день рождения писателя, 9 сентября, они приезжают в Москву, чтобы определить лауреата премии. Некоторые из них задержатся в России, чтобы принять участие в форуме. В частности, это Пьер де Голль — известный французский общественный деятель, внук генерала де Голля, президента Франции, большой друг России. Еще один член жюри премии — китайский писатель и литературовед Лю Вэньфэй.

Также приглашена прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель, которая приехала работать в Россию, будучи гонима у себя на родине в Австрии за то, что однажды выступила в Севастополе, на площадке Херсонеса. Кроме того, мы пригласили ученых из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Будут коллеги из Сербии, из Боснии и Герцеговины. Это будет настоящий диалог культур.

— Сейчас отношения России с западными странами переживают не самые простые времена. В рамках вашей сессии заявлена дискуссия о цивилизационном диалоге России и Запада. Почему выбрана именно эта тема? В чем вы как историк видите залог успешного диалога России и Запада? И возможен ли он в принципе?

— Начнем с того, что именно в Гатчине, по преданию, Александр III произнес свою знаменитую фразу: "Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать". Это одна из характеристик культурного диалога России и Запада. Ну а если серьезно, то, конечно, и Петербург, и Ленинградская область — вся эта часть России буквально пронизана последствиями нашего диалога с Западом. Многие критикуют Петра I. Мол, зачем ему понадобились эти контакты с Западом?

Дело в том, что основная угроза для России на протяжении многих веков исходила именно от Запада. Не для Запада от России, а для России от Запада

А Петр I спасал Россию. Он решал экзистенциальную, жизненную проблему дальнейшего существования России. Чтобы существовать, нам необходимо было обеспечить свое присутствие на берегах Балтийского моря. И в этом у нас были противники. Ряд европейских стран, в первую очередь Швеция. Тогдашние наши противники, в силу ряда исторических обстоятельств, были более подготовлены к вооруженной борьбе, о чем свидетельствует, собственно, начало Северной войны.

Мы тогда поначалу терпели поражения, но Петр I очень быстро сориентировался и понял, что у противника надо учиться. Учиться лучшему для того, чтобы бороться с ним на равных и в результате побеждать.

Так возник, а вернее продолжился, наш культурный, образовательный и научный диалог. И с тех пор он не прекращается. В основе его лежит конкуренция, иногда переходящая в соперничество.

— Сегодня во многих соседствующих с нами странах разрушают памятники российского и советского наследия. Есть инциденты с переименованием улиц и площадей. С недавних пор это происходит и в Азербайджане. Способна ли Россия сохранить свое культурное влияние в таких условиях? И что, на ваш взгляд, нам для этого необходимо?

— Борьба с историей и культурой, борьба с памятниками не может вызывать ничего, кроме сожаления. Люди, ушедшие из жизни, не могут за себя постоять. Это самое простое: бороться с мертвыми, памятью и историей. Другое дело, что борьба с историей, как показывает опыт, всегда ударяет по тем, кто ее начал. Вместе с тем об этом говорят многие эксперты, со временем фундаментальные экономические интересы расставят все по своим местам.

Мы поддерживаем диалог со многими зарубежными коллегами, в том числе, конечно, из Азербайджана. Но не со всеми подряд, а с теми, кто с уважением относится к России, к нашей культуре и хочет работать вместе. На такое отношение мы всегда отвечали и продолжим отвечать взаимностью. А недоучки, которые отрицают историческую реальность и нос воротят от России, заслуживают презрения.

— В рамках вашей секции будет обсуждаться славяно-тюркское наследие. Можем ли мы взглянуть через эту призму на проблему усвоения русской культуры мигрантами, многие из которых — выходцы из тюркских государств. Что можно предпринять, чтобы наиболее эффективно интегрировать иностранцев в нашу культурную среду?

— Тюркское наследие — это достояние России. Славянская культура, так же как и тюркская, очень многообразна и проявляется в разных странах по-разному.

В России обе культуры настолько плотно и тесно взаимодействовали на протяжении веков, что их общее наследие стало одним из важнейших признаков российской цивилизации. Кстати, не только российской. В том же Азербайджане и ряде других бывших союзных республик результаты этого взаимодействия совершенно очевидны и воплощены в материальном наследии, в том числе советского периода. Об этом и планируем поговорить с учеными, с экспертами и деятелями культуры.

Вы также упомянули о миграции. Не секрет, что Россия является привлекательной страной для жизни и для работы. Но что касается интеграции в нашу культурную среду, то здесь важно сразу понять, кого нам вообще нужно интегрировать.

Если человек приехал на короткий срок, чтобы просто поработать, то пусть он поработает и уезжает. Для этого ему достаточно владеть элементарными знаниями русского языка, истории России, законодательства нашей страны, которые позволят взаимодействовать с российскими гражданами в повседневном бытовом общении. Это требование закона.

В свою очередь, если человек ориентирован на то, чтобы остаться в России, получить у нас сначала вид на жительство, а потом стать гражданином, то тут уже другие требования, кратно более серьезные. Соответственно, и экзамены другие. На них нужно продемонстрировать полноценное владение русским языком.

Пути культурной адаптации в целом понятны, но самый простой путь — это получить в России образование. Сегодня в нашей стране учатся почти 400 тыс. иностранных студентов и больше 430 тыс., если мы будем считать еще и филиалы наших университетов за рубежом. Люди, которые у нас отучились, чаще всего уезжают. По подсчетам Роструда, остаются здесь работать и жить меньше 9% иностранных выпускников.

В большинстве своем они делают карьеру в родных странах, но поскольку Россию уже узнали, у них появились друзья здесь, то, скорее всего, они продолжат поддерживать связи с нашей страной. Некоторые из них станут своего рода "культурными мостами" между своей страной и Россией. Это очень важно.

— Есть ли задача побуждать иностранных студентов, получивших образование в России, оставаться в нашей стране?

— Такой задачи нет, но было бы неплохо оставлять лучших, особенно в условиях кадрового дефицита в отдельных отраслях. Оставаться должны люди, которые действительно полностью интегрировались в нашу культурную среду. А принуждать никого не надо.

— В рамках сессии "Исторический выбор Александра Невского и его значение" планируется обсудить суверенное развитие России как государства-цивилизации. Что для вас значит само понятие "государство-цивилизация"? И насколько исторические события 800-летней давности способны влиять на культурную идентичность в современном мире?

— На параде 7 ноября 1941 года Иосиф Сталин сказал солдатам, уходящим на фронт: "Пусть вдохновляют вас в этой войне мужественные образы ваших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова". Именно в этом качестве Александр Невский все эти 800 лет актуален для России.

Это сильный образ человека, для которого родная страна была на первом месте, который смог в очень сложных обстоятельствах принять правильные решения, заложив основы исторического пути России на столетия вперед — отбиться от натиска с Запада и договориться с Ордой, которая шла с востока.

Исторический выбор Александра Невского, выбор в пользу духовного суверенитета — это одна из отличительных особенностей России, которые и делают ее государством-цивилизацией

— В чем вы видите главную цель культуры?

— Главная цель культуры — объединять людей. Настоящая культура никогда не разъединяет людей, а всегда их объединяет.

— Хотелось бы задать вам вопрос как заместителю министра науки и высшего образования. Этим летом президент России Владимир Путин одобрил идею о замене ЕГЭ по обществознанию экзаменом по истории для поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности. Как вы считаете, готовы ли к этому университеты?

— На встрече президента с авторами учебников истории именно ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Васильевич Торкунов, мой товарищ по Российскому историческому обществу, сопредседатель РИО, предложил эту идею. Если ректор университета предложил, а он не только от своего имени говорил, то, конечно, университеты готовы. Единственное, мы понимаем, что это решение влияет на судьбы сотен тысяч людей — выпускников школ и их родителей.

Поэтому наши шаги должны быть тщательно продуманы, взвешены, выверены и все должно делаться заблаговременно, чтобы люди имели возможность готовиться к тому экзамену, который им предстоит сдавать. Именно поэтому правила на следующий год останутся прежними. А к 2027 году мы постараемся вместе с нашими университетами подготовиться, чтобы нужные решения принять и тем самым мотивировать наших школьников более внимательно относиться к истории. Вступительный экзамен при поступлении на социально-гуманитарные специальности будет для этого хорошим стимулом.

Добавлю, что мы в принципе с большим уважением относимся ко всем людям, которые пользуются системой высшего образования. Система высшего образования России — это народное достояние, с ней надо очень аккуратно, бережно и вдумчиво обращаться, не переставая, конечно, все время ее совершенствовать для того, чтобы успешно отвечать на вызовы времени.

— Как развивается международное сотрудничество в сфере науки и высшего образования? Какие страны сейчас в этом отношении в приоритете?

— Сейчас международное научно-образовательное сотрудничество очень активно развивается. У нас в приоритете весь мир, нет неприоритетных стран. Обидно за бывших партнеров из западных стран, которых местные политиканы заставили сократить объемы сотрудничества с российскими университетами. Страдают ведь от этого в первую очередь люди — обычные студенты и преподаватели.

Очень интенсивными темпами развивается сотрудничество с Китаем. Быстро растет количество китайских студентов, которые приезжают в Россию учиться. Также растет число российских студентов, которые едут в Китай. Работаем с Вьетнамом. В мае было подписано межправительственное соглашение о создании межгосударственной организации Центра русского языка имени А.С. Пушкина в Ханое. У нас активное взаимодействие с Малайзией, со странами Персидского залива, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Очень активное сотрудничество и с африканскими странами: и с Южно-Африканской Республикой, и с Египтом, и с Эфиопией, и со странами Сахеля. Наращиваем сотрудничество с Бразилией и другими странами Латинской Америки, поддерживаем традиционно хорошие контакты с Венесуэлой и Кубой. Не забываем, конечно, страны СНГ — в первую очередь Центральной Азии и Закавказья.

Мы видим, что количество иностранных студентов в России растет. Причем тут нужно понимать одну важную вещь — растет количество именно платных студентов. Количество студентов, которые поступают бесплатно, по квоте правительства России, остается неизменным. А прирастают иностранные студенты, обучающиеся платно. Они привозят сюда большие деньги — не только за образование. Они здесь живут, питаются, лечатся, ходят в музеи, театры. Это приличный вклад в российскую экономику. Не говорю даже о других выгодах, таких как растущее гуманитарное влияние.