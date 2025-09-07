Как отметил мэр столицы, системы центрального отопления обновили более чем в 600 жилых домах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Городские службы столицы завершили подготовку сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения к новому отопительному сезону. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На данный момент все системы ресурсоснабжения, объекты городского хозяйства, оборудование и техника готовы к новому осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.

Системы центрального отопления обновили более чем в 600 жилых домах. Также на ТЭЦ создали запасы резервного топлива для автономной работы при необходимости. Кроме того, городские службы завершили подготовку 157 автомобильных баз коммунальной техники.

В конце августа мэр сообщал, что к отопительному сезону подготовили больше 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. домов, 13 ТЭЦ и более 22 тыс. тепловых пунктов.