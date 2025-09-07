Спасатели ранее обнаружили тело 26-летнего туриста в Эльбрусском районе

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило сведения о гибели гражданина страны в горах Кабардино-Балкарии.

Ранее спасатели обнаружили тело 26-летнего туриста из Белоруссии в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Мужчина не был зарегистрирован в МЧС и планировал самостоятельно подняться на гору Терсколак.

"Министерство иностранных дел с глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларусь в Кабардино-Балкарской Республике. По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 м и получил травмы, несовместимые с жизнью. МИД Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в тексте.

Отделение белорусского посольства в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами.

"Министерство иностранных дел настоятельно напоминает гражданам о необходимости заблаговременно регистрировать маршруты восхождений и прогулок в горной местности, а также совершать их в сопровождении профессиональных гидов и инструкторов с соответствующим снаряжением", - указали в ведомстве.

Турист не выходил на связь с 3 сентября. В региональном управлении Следственного комитета отметили, что начали доследственную проверку по факту гибели мужчины.