Его обнаружили в районе водопада Терскол, сообщили в региональном МЧС

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 26-летнего туриста из Белоруссии в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Мужчина не был зарегистрирован в МЧС и планировал самостоятельно подняться на гору Терсколак, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В районе водопада Терскол (высота 2 800 м) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.

Работы провели специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели из центра "Лидер".

26-летний незарегистрированный турист не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подъем на гору Терсколак.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что начали доследственную проверку по факту гибели мужчины.