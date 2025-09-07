Усыпальница находится в небольшой деревушке Ривальта под Пьяченцей

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Модельера Джорджо Армани похоронят в семейном склепе рядом с родителями и братом в небольшой деревушке Ривальта под Пьяченцей. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на местную ассоциацию.

Ривальта - небольшой населенный пункт с несколькими десятками жителей, знаменитый средневековым замком, местной достопримечательностью. Модельер провел там детство и бывал там на могиле родных. Как указывается, он сам выбрал место захоронения.

В Милане в выставочном пространстве дома Armani продолжается прощание с модельером, умершим 4 сентября на 92-м году жизни. Похороны пройдут 8 сентября, по его желанию - в частном порядке, с участием не более 20 самых близких людей. В Милане и Пьяченце после смерти Армани объявили траур.