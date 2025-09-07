Специалисты ликвидировали пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Участок дороги между селами Тепловка и Ивановка в Сакском районе Республики Крым открыт для движения после временного перекрытия из-за ландшафтного пожара площадью 15 га. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Движение на этом участке было ограничено днем 7 сентября для обеспечения безопасности работ по тушению крупного ландшафтного пожара. "Дорога Тепловка - Ивановка открыта для движения", - сказано в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара.

В тушении пожара участвовали сотрудники МЧС России, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, добровольная пожарная команда и техника администрации Сакского района. Как ранее сообщало ведомство, к ликвидации возгорания сухой растительности были привлечены 103 человека и 19 единиц техники.

В новость внесены изменения (18:48 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.