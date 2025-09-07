Комик не оплатил административный штраф в размере 30 тыс. рублей, назначенный ему в июне 2024 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) оштрафован на 60 тыс. рублей за неуплату штрафа за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Этом отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в документах.

Слепакова признали виновным по ч.1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок), Комик не оплатил административный штраф в размере 30 тыс. рублей, назначенный ему в июне 2024 года.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте министерства уточняется, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.