Глава фракции Леонид Слуцкий предложил предоставлять молодым специалистам жилье и дополнительные льготы в регионах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить систему целевого обучения для будущих педагогов по аналогии с подготовкой студентов медицинских колледжей. Об этом парламентарий заявил в своем докладе "Неравенство в дополнительном образовании школьников в России", который есть в распоряжении ТАСС.

"Мы предлагаем для младших медицинских кадров целевое обучение. Необходимо развивать систему целевой подготовки педагогов. Пусть студенты старших курсов вузов ведут кружки и секции в качестве практики, давайте продумаем это", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что в стране наблюдается острый кадровый дефицит специалистов, способных вести востребованные и современные направления дополнительного образования - в частности, кружки по IT, инженерным дисциплинам и робототехнике.

"Лучшие педагоги уходят из школ куда угодно, лишь бы хорошо платили. Например, в бизнес, где зарплаты выше. В итоге современные кружки открываются в основном там, где есть адекватное рынку финансирование и подготовленные кадры. А это опять Москва и крупные города", - отметил депутат.

Лидер ЛДПР предложил предоставлять молодым педагогам жилье и дополнительные льготы в регионах. "Работать и пожить годик в селе в съемной комнате и быть востребованным педагогом, живущим в большом удобном доме, - как говорится, две большие разницы. Кадровые решения для медиков, которые предлагает ЛДПР, прекрасно подходят и для педагогов", - подчеркнул он.

Ранее Слуцкий заявлял ТАСС о необходимости расширения целевого набора в медицинские колледжи и повышения стипендий для студентов, готовых работать в сельской местности.