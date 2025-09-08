По словам первого вице-премьера, крейсерская скорость поезда будет составлять 360 км/ч

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Полотно и поезд на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург должны работать как единое целое. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Полотно и поезд должны работать как единое целое, поэтому нам важно на этом участке, на шестом и седьмом этапе, испытать поезд, чтобы посмотреть, как он работает. Важны аэродинамические характеристики поезда, а также вес поезда. Скорость поезда будет большая: крейсерская - 360 км/ч, а достигать он сможет до 400 км/ч", - рассказал он.

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания.

